美国个股：eBay拒绝伊坎有关分拆PayPal提议，公司第四季盈利略优于预期

标题新闻：截至4月18日当周美国货币市场基金资产减少107.8亿美元，至2.605万亿美元-iMoneyNet
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一些分析师认为，PayPal成为一家独立公司，可鼓励其它网上零售商采用其服务，并帮助留住重要的管理人员。
未能立即联络到伊坎对此事置评。
eBay股价一度跳涨12%，该股在盘后交易中上扬7%报54.41美元。
“我预计会出现一番斗争，”BGC Partners分析师Colin Gillis在提到eBay一直以来反对分拆PayPal的立场时这样说道。“原因之一在于，对于商务和支付来说，需要尽可能消除这两种体系之间的摩擦。如果分拆出去，两者之间的摩擦就会增大。”
PalPay起初就是一家独立公司，为风险资本投资者Peter Thiel等科技型创业者在1990年代末创立。
PayPal在新兴的网络支付市场和eBay竞争。但该公司在2002年上市后不久，即被Bay以15亿美元的价格收购。时至今日，PayPal的成长超过了公司的其他部门，在eBay的整体股票市值中占到了很大一部分。
eBay在周三还宣布，已获得授权将增加50亿美元的股票回购。(完)
(编译 郑茵 审校 李爽)
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路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。