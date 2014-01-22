美国个股：eBay拒绝伊坎有关分拆PayPal提议，公司第四季盈利略优于预期

一些分析师认为，PayPal成为一家独立公司，可鼓励其它网上零售商采用其服务，并帮助留住重要的管理人员。

未能立即联络到伊坎对此事置评。

eBay股价一度跳涨12%，该股在盘后交易中上扬7%报54.41美元。

“我预计会出现一番斗争，”BGC Partners分析师Colin Gillis在提到eBay一直以来反对分拆PayPal的立场时这样说道。“原因之一在于，对于商务和支付来说，需要尽可能消除这两种体系之间的摩擦。如果分拆出去，两者之间的摩擦就会增大。”

PalPay起初就是一家独立公司，为风险资本投资者Peter Thiel等科技型创业者在1990年代末创立。

PayPal在新兴的网络支付市场和eBay竞争。但该公司在2002年上市后不久，即被Bay以15亿美元的价格收购。时至今日，PayPal的成长超过了公司的其他部门，在eBay的整体股票市值中占到了很大一部分。

eBay在周三还宣布，已获得授权将增加50亿美元的股票回购。(完)