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亚洲 | 2014年 1月 23日 星期四 07:27 BJT

《全球汇市》加元触及四年低点，英镑则因投资者预期提早升息而大涨

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3546 1.3546 +0.00 -1.45 1.3745

美元/日圆 104.55 104.51 +0.04 -0.71 105.30

欧元/日圆 141.61 141.57 +0.03 -2.16 144.73

美元/瑞郎 0.9115 0.9112 +0.03 +2.09 0.8928

英镑/美元 1.6565 1.6574 -0.05 +0.05 1.6556

美元/加元 1.1092 1.1083 +0.08 +4.44 1.0620

澳元/美元 0.8845 0.8851 -0.07 -0.76 0.8913

新西兰元/美元 0.8306 0.8308 -0.02 +1.22 0.8206

澳元/日圆 92.450 92.500 -0.05 -1.49 93.850

新西兰元/日圆 86.840 86.830 +0.01 +0.50 86.410

英镑/日圆 173.19 173.21 -0.01 -0.65 174.33

澳元/新西兰元 1.0639 1.0650 -0.10 -1.93 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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