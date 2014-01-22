《美债周四展望》公债下跌，联储下周会议前投资者持观望态度

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容仅略有调整)
* 指标美债收益率仍在近期交投区间内
* 西班牙新债需求强劲，令德债坐冷板凳
* 美联储买入28.1亿美元2022-2023年到期公债
路透纽约1月22日 - 美国公债价格周三下跌，指标公债收益率从五周低位小幅攀升，其价格下跌，受累于德债走弱。
德债下滑，部份原因是西班牙10年期新债需求强劲，反映投资人对较高风险的欧元区资产兴致增强，因欧元区显示一些前景向好的迹象。
“美国公债基本上跟随德债走势，”CRT Capital Group公债策略部主管David Ader说。
美国公债承压，也与本周公司债供应相关对冲有关，以及担忧下周美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议可能进一步缩减刺激计划。
自今年初以来，指标10年期公债收益率在2.80-3.00%的狭窄区间内交投。
“没有重大的信息，”Ader说，“公债价格不会大幅变动。”
本周没有推动公债市场的重要经济数据出炉，多数投资人持观望态度，等待美联储在下周二和周三政策会议后公布的决定。
对美联储决策者将连续两次在会议上支持缩减量化宽松政策的共识增强。一些分析师预计，美联储将把每月公债和抵押贷款支持证券(MBS)购买规模缩减100亿美元，至650亿美元，之前在12月会议上决定缩减100亿美元。
“市场基本开始消化缩减100亿美元购债计划的预期，”法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli说。
根据摩根大通证券调查，其68%的美债客户周二表示，他们对美国公债持中性的看法，多于之前一周的64%。
美联储今日买入28.1亿美元2022年5月至2023年11月到期公债。
在公开市场，指标10年期公债 价格下跌9/32，收益率报2.856%，较周二尾盘上升3个基点。
根据路透数据，10年期公债收益率在上周五降至2.818%，此为12月11日来最低。
美国公债表现逊于德债，10年期美债/德债收益率差上升至1.1个百分点，为两周来最宽。
10年期德债 收益率升至1.755%，周二为1.744%。
尽管指标美国公债和德债收益率攀升，但二线欧元区公债收益率下跌，由西班牙公债收益率领跌。
西班牙透过银团发售100亿欧元的10年期新债，获得约400亿欧元认购，投标倍数在欧洲各国可比公债发售中都是最高的。
10年期西班牙公债 收益率下跌至近八年低位，报3.715%。
在美国方面，汤森路透旗下的IFR数据显示，美国的公司周二发行约110亿美元投资级别公司债，令本月迄今的发行规模总计接近830亿美元。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申