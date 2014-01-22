欧洲经济指标预测--1月23日-1月30日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月20日当周 1月23日(四) 0745 法国企业景气指数 1月 100 100 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 47.5 47.0 Markit服务业PMI 48.1 47.8 Markit综合PMI -- 47.3 0828 德国Markit制造业PMI 1月初值 54.6 54.3 Markit服务业PMI 54.0 53.5 Markit综合PMI -- 55.0 0858 欧元区Markit制造业PMI 1月初值 53.0 52.7 Markit服务业PMI 51.4 51.0 Markit综合PMI 52.4 52.1 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 1月 正25 正34 1500 欧元区消费者信心指数 1月 负13.0 负13.6 1月24日(五) 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 11月 -- -0.1% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -1.6% 1月27日当周 1月27日(一) 0900 德国IFO企业景气判断指数 1月 -- 109.5 IFO企业现况指数 -- 111.6 IFO企业预期指数 -- 107.4 1月27-30日 0700 德国进口物价(较前月) 12月 +0.2% +0.1% (较上年同期) -- +2.9% 1月27-2月7日 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 1月 -- +1.4% (较上年同期) -- +8.4% 1月28日(二) 0745 法国消费者信心指数 1月 -- 85 0900 意大利消费者信心指数 1月 -- 96.2 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -- +0.8% (较上年同期) -- +1.9% 1000 意大利薪资通胀(较前月) 12月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.3% 1月28-31日 0700 德国实质零售销售(较前月) 12月 -- +1.5% (较上年同期) -- +1.6% 1月29日(三) 0700 瑞士瑞银集团(UBS)消费指标 12月 -- 1.43 0700 德国GfK消费者信心指数 2月 -- 7.6 0900 意大利企业信心指数 1月 -- 98.2 1月30日(四) 0800 瑞士KOF领先指标 1月 -- 1.95 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 1月 -- 减少1.5 未经季节调整失业人数(万人) -- 290 经季节调整失业率 -- 6.9% 经季节调整失业人数(万人) -- 296.5 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 12月 -- 增加6.3 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加9.1 抵押贷款批准件数(千件) -- 70.758 M4货供额(较前月) -- 持平 1000 欧元区企业景气指数 1月 -- 0.27 经济景气指数 -- 100.0 工业景气指数 -- 负3.4 服务业景气指数 -- 0.2 消费者信心指数 -- 负13.6 消费者通胀预期指数 -- 14.9 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 1月初值 -- +1.2% (较前月) -- +0.5% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +1.4% (完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申