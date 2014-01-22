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市场报道 | 2014年 1月 23日 星期四 07:54 BJT

****欧洲经济指标预测--1月23日-1月30日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：   
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值   
    
    1月20日当周
        
    1月23日(四)
    0745  法国企业景气指数                                 1月           100       100
    0758  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)              1月初值      47.5      47.0
              Markit服务业PMI                                      　　 48.1      47.8
              Markit综合PMI                                            　--       47.3
    0828  德国Markit制造业PMI                              1月初值      54.6      54.3
              Markit服务业PMI                                           54.0      53.5
              Markit综合PMI                                            　--       55.0
    0858  欧元区Markit制造业PMI                            1月初值      53.0      52.7
                Markit服务业PMI                                       　51.4      51.0
                Markit综合PMI                                       　  52.4      52.1
    1100  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                    1月          正25      正34
    1500  欧元区消费者信心指数                             1月        负13.0    负13.6
    
        
    1月24日(五)
    0900   意大利经季节调整零售销售(较前月)                11月          --      -0.1%
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                         --      -1.6% 
    
    
    1月27日当周
    1月27日(一)
    0900  德国IFO企业景气判断指数                          1月           --      109.5
              IFO企业现况指数                                            --      111.6
              IFO企业预期指数                                            --      107.4 
    
    1月27-30日
    0700  德国进口物价(较前月)                             12月        +0.2%     +0.1%     
                      (较上年同期)                                       --      +2.9%
    
    1月27-2月7日
    0700  英国Nationwide房价指数(较前月)                   1月           --      +1.4%
                               (较上年同期)                              --      +8.4%
    
    1月28日(二)
    
    0745  法国消费者信心指数                               1月           --       85
    0900  意大利消费者信心指数                             1月           --      96.2
    0930  英国国内生产总值(GDP)(较前季)                第四季初值        --      +0.8%
                                (较上年同期)                             --      +1.9% 
    1000  意大利薪资通胀(较前月)                          12月           --      持平
                       (较上年同期)                                      --      +1.3%
   
    1月28-31日
    
    0700  德国实质零售销售(较前月)                       12月            --      +1.5%
                          (较上年同期)                                   --      +1.6%
    
    1月29日(三)
    
    0700  瑞士瑞银集团(UBS)消费指标                      12月            --      1.43
    0700  德国GfK消费者信心指数                           2月            --       7.6
    0900  意大利企业信心指数                              1月            --      98.2 
    
    1月30日(四)
    
    0800  瑞士KOF领先指标                                 1月            --      1.95
    0855  德国经季节调整失业人数变化(万人)                1月            --   减少1.5
                 未经季节调整失业人数(万人)                              --       290
                 经季节调整失业率                                        --       6.9%
                 经季节调整失业人数(万人)                                --     296.5
    0930  英国消费者信贷(亿英镑)                         12月            --   增加6.3
                抵押贷款发放金额(亿英镑)                                 --   增加9.1
                抵押贷款批准件数(千件)                                   --    70.758
                M4货供额(较前月)                                         --     持平
    1000  欧元区企业景气指数                             1月             --      0.27
                  经济景气指数                                           --     100.0
                  工业景气指数                                           --     负3.4
                  服务业景气指数                                         --       0.2
                  消费者信心指数                                         --    负13.6
                  消费者通胀预期指数                                     --      14.9 
    1300  德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)     1月初值           --      +1.2%
                                        (较前月)                         --      +0.5%
                     消费者物价指数(CPI)(较前月)                         --      +0.4%
                                        (较上年同期)                     --      +1.4% (完)
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