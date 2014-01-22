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亚洲 | 2014年 1月 23日 星期四 07:42 BJT

表格：韩国第四季GDP较前季增长0.9%，符合预估

路透首尔1月23日 - 下表为韩国央行公布的韩国2013年10-12月以及全年国内生产总值(GDP)初值细节:

较前季变动百分比，经季节调整:

2013年第四季 *2013年第三季

GDP成长率 0.9 1.1

各产业成长率:

农林渔业 9.7 2.0

制造业 1.6 1.5

建筑业 -2.6 1.2

服务业 0.6 0.7

支出增长

民间消费 0.9 1.0

资本投资 6.4 1.0

建筑投资 -3.8 3.2

商品及服务出口 2.0 -1.3

商品及服务进口 2.1 -0.6

较上年同期百分比变化

2013年第四季 *2013年第三季

GDP成长率 3.9 3.3

各产业成长率:

农林渔业 9.7 7.3

制造业 5.0 3.9

建筑业 3.8 4.8

服务业 3.0 2.7

支出增长

民间消费 2.2 2.1

资本投资 9.9 1.5

建筑投资 8.1 8.6

商品及服务出口 5.5 2.4

商品及服务进口 5.2 2.3

2013年全年增速

2013年 2012年

GDP成长率 2.8 2.0

各产业成长率:

农林渔业 5.6 -0.6

制造业 3.0 2.2

建筑业 3.7 -1.6

服务业 2.4 2.5

支出增长

民间消费 1.9 1.7

资本投资 -1.5 -1.9

建筑投资 6.9 -2.2

商品及服务出口 4.3 4.2

商品及服务进口 3.5 2.5

过去几季GDP成长率(百分比变化)

较前季 较上年同期

2013年第二季 1.1 2.3

2013年第一季 0.8 1.5

2012年第四季 0.3 1.5

2012年第三季 0.0 1.6

2012年第二季 0.3 2.4

往年全年GDP成长率数据(与上年相较百分比):

2011 3.7

2010 6.3

2009 0.3

2008 2.3

2007 5.1

注：* 为12月5日公布的修正值. (完) (编译 李爽 审校 王兴亚)
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