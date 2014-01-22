加拿大股市：收高，能源股及黑苺领涨

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透多伦多1月22日 - 加拿大主要股指周三上涨，油价大涨带动能源股走高，而黑苺 在宣布将出脱手中部分不动产后大涨。
原油价格周三涨逾1美元至今年以来最高结算价，因TransCanada 宣布其连接俄克拉荷马库欣至墨西哥湾地区炼厂的输油管线开始输送原油，预计有助于消除三年来打压美国原油期货价格的运输瓶颈。
加拿大央行周三称，对于通胀低迷的担忧加剧，并表示“强劲的”汇率仍阻碍该国出口。此番立场温和的表态推动加元兑美元降至四年低点。加拿大央行一如预期维持指标利率在1.0%不变，但明确表示下一次利率调整可能降息也可能升息，端看经济数据表现如何。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 今年以来上涨约2.7%，过去七个交易日中有六个交易日收高。
“市场气氛热络，人们忙忙碌碌，资金正有序地投入市场，”Barometer资本管理公司投资经理暨交易主管Diana Avigdor表示。“年初以来市场相当强劲。”
综合指数收高36.43点或0.26%，报13,988.20。
10大类股中七类上涨。金融类股上涨0.3%，能源类股上涨0.7%。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申