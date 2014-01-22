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市场报道 | 2014年 1月 23日 星期四 07:44 BJT

加拿大股市：收高，能源股及黑苺领涨

路透多伦多1月22日 - 加拿大主要股指周三上涨，油价大涨带动能源股走高，而黑苺 在宣布将出脱手中部分不动产后大涨。

原油价格周三涨逾1美元至今年以来最高结算价，因TransCanada 宣布其连接俄克拉荷马库欣至墨西哥湾地区炼厂的输油管线开始输送原油，预计有助于消除三年来打压美国原油期货价格的运输瓶颈。

加拿大央行周三称，对于通胀低迷的担忧加剧，并表示“强劲的”汇率仍阻碍该国出口。此番立场温和的表态推动加元兑美元降至四年低点。加拿大央行一如预期维持指标利率在1.0%不变，但明确表示下一次利率调整可能降息也可能升息，端看经济数据表现如何。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 今年以来上涨约2.7%，过去七个交易日中有六个交易日收高。

“市场气氛热络，人们忙忙碌碌，资金正有序地投入市场，”Barometer资本管理公司投资经理暨交易主管Diana Avigdor表示。“年初以来市场相当强劲。”

综合指数收高36.43点或0.26%，报13,988.20。

10大类股中七类上涨。金融类股上涨0.3%，能源类股上涨0.7%。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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