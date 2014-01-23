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亚洲 | 2014年 1月 23日 星期四 08:04 BJT

金砖国家：1月22日股汇市收盘纵览

路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月22日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 上扬0.59%或5.72点，报976.47点。

中国股市：沪综指收升2.2%创两个月最大单日涨幅，资金面持续改善提振市场情

香港股市：恒生国企指数创三周收盘高位，澳门博彩股下挫

中国汇市：人民币即期微幅收低，疑似干预购汇力扛结汇重压

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拉美股市：巴西股市上扬，受商品和能源类股推动，此外中国当局采取行动以缓解银行间市场资金紧张局面，也令本地市场受益，因中国是巴西最大的出口市场。Bovespa指标股指 结束四日连跌走势，上涨1.3%报49,175.48点。

拉美汇市：巴西雷亚尔持稳，墨西哥披索连跌第二日

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南非股市：小幅收高，投资者重新买入Shoprite 等近日抛售个股，资源类股也受到追捧，尽管这些企业的生产面临罢工威胁。Top-40绩优股指数 收高0.16%，报42,262.16点。综合指数 收涨0.24%至47,000.95点。

南非汇市：兰特区间波动，铂金矿工罢工在即

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印度股市：指标BSE指数收于纪录高位，市场乐观看待制药股季度财报带动其股价上扬，不过分析师对于大盘能涨到什么程度仍然心存谨慎。指标BSE指数 收高0.41%或报21,337.67点，超越12月9月触及的纪录收盘高位21,326.42。NSE指数 收高0.4%，报6,338.95点。

印度汇市：卢比小幅上涨，央行报告建议将消费通胀率压低至4%的目标，市场认为这有利于卢比，尽管这引发对近期经济成长的担心。卢比兑美元 收报61.8150/8250，周二收盘价报61.88/89。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,391.750点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.25%至756.60点。　

俄罗斯汇市：卢布兑美元 几近持平于33.9305卢比；卢布兑欧元 升值0.07%，报45.9650卢布。(完) (整理 郑茵 审校 张明钧)
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