金砖国家：1月22日股汇市收盘纵览

金砖国家：4月21日股汇市收盘纵览
路透4月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月21日(周五)走势纵览。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月22日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 上扬0.59%或5.72点，报976.47点。
中国股市：沪综指收升2.2%创两个月最大单日涨幅，资金面持续改善提振市场情
香港股市：恒生国企指数创三周收盘高位，澳门博彩股下挫
中国汇市：人民币即期微幅收低，疑似干预购汇力扛结汇重压
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拉美股市：巴西股市上扬，受商品和能源类股推动，此外中国当局采取行动以缓解银行间市场资金紧张局面，也令本地市场受益，因中国是巴西最大的出口市场。Bovespa指标股指 结束四日连跌走势，上涨1.3%报49,175.48点。
拉美汇市：巴西雷亚尔持稳，墨西哥披索连跌第二日
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南非股市：小幅收高，投资者重新买入Shoprite 等近日抛售个股，资源类股也受到追捧，尽管这些企业的生产面临罢工威胁。Top-40绩优股指数 收高0.16%，报42,262.16点。综合指数 收涨0.24%至47,000.95点。
南非汇市：兰特区间波动，铂金矿工罢工在即
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印度股市：指标BSE指数收于纪录高位，市场乐观看待制药股季度财报带动其股价上扬，不过分析师对于大盘能涨到什么程度仍然心存谨慎。指标BSE指数 收高0.41%或报21,337.67点，超越12月9月触及的纪录收盘高位21,326.42。NSE指数 收高0.4%，报6,338.95点。
印度汇市：卢比小幅上涨，央行报告建议将消费通胀率压低至4%的目标，市场认为这有利于卢比，尽管这引发对近期经济成长的担心。卢比兑美元 收报61.8150/8250，周二收盘价报61.88/89。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,391.750点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.25%至756.60点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 几近持平于33.9305卢比；卢布兑欧元 升值0.07%，报45.9650卢布。(完) (整理 郑茵 审校 张明钧)
路透4月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月21日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 许娜；审校 白云)
路透纽约4月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周欧元净空仓增至3月中旬以来最高，因投机客静候周末的法国总统大选投票结果。 法国总统大选第一轮投票在周日拉开帷幕，民调显示独立的中间派候选人马克龙和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞可能将出现进入第二轮投票。 数据显示，截至4月18日当周，欧元净空仓从18,956口增至21,649口。 “我们对大选的基本预期是，将出现一个利好欧元的结果，马克龙和勒庞将进入最终的对决，”瑞银旗下财富管理研究部门的策略师Thomas Flury称。 “不过，我们指出，出现利空欧元结果的机率已经上升，”他并称。但Flury认为，市场对欧元兑美元可能的下跌做好了充分对冲，一如最近几个季度一样。 与此同时，投机客连续第二周增加美元看多押注。 美元净多仓总计153.4亿美元，高于前一周的150.4亿美元。 在消费者支出、通胀和制造业数据疲弱的情况下，美元兑日圆本周持稳，但兑欧洲货币走势挣扎。