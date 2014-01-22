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货币新闻 | 2014年 1月 23日 星期四 07:56 BJT

《即时观点》韩国第四季GDP成长符合预估，复苏势头持续

汇丰控股分析师RONALD MAN：

今日的数据支持了我们的观点，即韩国经济仍在出口的推动下逐步复苏。去年最后几个月的贸易状况增强，得益于全球经济环境改善。

尽管如此，围绕日圆走弱的不确定性恐将打击信心。我们预计2014年经济增长率将从去年的2.8%升至3.2%。

TONGYANG SECURITIES固定收益分析师LEE JAE-HYUNG：

仍存在一些因素让人难以预测韩国经济会持续增长，例如有关一些企业财务状况的不确定性，以及日圆走软的影响等。

(在北亚国家中)日本从西方经济复苏中可能收益最多，归功于汇率变化的影响。(完)
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