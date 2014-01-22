《中国报摘》--中国证券报1月23日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 头版头条:
--中国证监会主席肖钢日前在全国证券期货监管工作会议上提出，注册制改革总的思路是：证监会依法设定和核准股票发行及上市条件，统一注册审核规则。过渡期间，将优化发行审核流程，清理不必要环节，公开审核流程及审核意见、发审会过程。
* 其他:
--证监会对新股发行定价过程的抽查已基本结束，目前正对抽查材料进行审核。被抽查的询价机构和主承销商中，有的已接到证监会口头反馈合规，有的被要求继续补充材料。
--《全国中小企业股份转让系统统计指标标准规范》的编制工作已完成，近期将正式发布。《规范》明确，全国股转系统挂牌公司股票成交首日不计涨跌幅。
--国资委数据显示，2013年央企营业收入增幅回落，利润增幅提升，总体效益有所提升。当年央企累计实现利润总额1.3万亿元，同比增长3.8%；实现营业收入24.2万亿元，同比增长8.4%。
--中国人民银行、科技部等六部门近日联合印发《关于大力推进体制机制创新扎实做好科技金融服务的意见》，重点从七个方面对科技金融工作提出了部署和要求。
--备受瞩目的中诚信托30亿元信托兑付风波有了新进展。中诚信托当日发布临时报告显示，作为信托担保财产的交城神宇煤矿已取得采矿许可证，而一直与当地村民有矿权纠纷的白家峁煤矿也得到村民支持，他们将配合审批。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁琦；审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申