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亚洲 | 2014年 1月 23日 星期四 07:57 BJT

《中国报摘》--中国证券报1月23日

* 头版头条:

--中国证监会主席肖钢日前在全国证券期货监管工作会议上提出，注册制改革总的思路是：证监会依法设定和核准股票发行及上市条件，统一注册审核规则。过渡期间，将优化发行审核流程，清理不必要环节，公开审核流程及审核意见、发审会过程。

* 其他:

--证监会对新股发行定价过程的抽查已基本结束，目前正对抽查材料进行审核。被抽查的询价机构和主承销商中，有的已接到证监会口头反馈合规，有的被要求继续补充材料。

--《全国中小企业股份转让系统统计指标标准规范》的编制工作已完成，近期将正式发布。《规范》明确，全国股转系统挂牌公司股票成交首日不计涨跌幅。

--国资委数据显示，2013年央企营业收入增幅回落，利润增幅提升，总体效益有所提升。当年央企累计实现利润总额1.3万亿元，同比增长3.8%；实现营业收入24.2万亿元，同比增长8.4%。

--中国人民银行、科技部等六部门近日联合印发《关于大力推进体制机制创新扎实做好科技金融服务的意见》，重点从七个方面对科技金融工作提出了部署和要求。

--备受瞩目的中诚信托30亿元信托兑付风波有了新进展。中诚信托当日发布临时报告显示，作为信托担保财产的交城神宇煤矿已取得采矿许可证，而一直与当地村民有矿权纠纷的白家峁煤矿也得到村民支持，他们将配合审批。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁琦；审校 林高丽)
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