中国证券：新股发行已具备向注册制过渡基本条件--证监会主席

路透上海1月23日 - 中国证监会主席肖钢近日表示，当前中国新股发行已具备了向注册制过渡的基本条件；但实施还需要一个过程，并且要以《证券法》修改为前提。

据证监会网站刊登的肖钢发言稿称，今年证监会将建立机构业务牌照管理体系，允许相关机构交叉申请业务牌照；放宽证券期货经营机构准入，支持社会保险资金、养老金、企业年金等长期资金委托专业机构投资运营。

他还表示，将按照准入前国民待遇加负面清单的管理模式，推动相关法律法规修改，并在此基础上逐步放宽证券期货业外资准入限制，取消外资金融机构持股比例限制，允许外资证券期货经营机构设立独资子公司或分公司，取消合资公司业务牌照限制。支持境内证券期货经营机构通过跨境并购和开展跨境业务做强做大 关于注册制改革，证监会目前总的思路是：证监会依法设定和核准股票发行及上市条件，统一注册审核规则。发行人是信息披露第一责任人，发行人、中介机构对信息披露的真实性、准确性、完整性、充分性和及时性承担法律责任。投资者自行判断发行人的盈利能力和投资价值，自担投资风险。证券监管部门依法对发行和上市全程进行监管，严厉查处违法违规行为。

“注册制改革是推进监管转型的重要突破口，牵一发而动全身，必将带动和促进其他方面的改革。”肖钢表示。

他指出，在过渡期内，要全面落实新股发行体制改革的意见，在现有法律框架内做好审核工作，提高发行审核效率。优化发行审核流程，清理发行审核中的备案、登记、验收等不必要的环节或前置程序。增强发行审核透明度，梳理现有的信息披露要求和审核标准并及时向社会公布，公开审核流程及审核意见，发审会过程向公众公开。

肖钢还表示，为促进证券期货服务业提升竞争力，将建立机构业务牌照管理体系。适应综合经营趋势，实施公开透明、进退有序的证券期货业务牌照管理制度。公开各类业务的牌照准入标准、条件，制定并公示相应业务规范，向符合条件的机构开放，逐步解决大市场与小行业的矛盾。

他指出，要打破证券、期货、基金等机构业务相互割裂的局面，允许相关机构交叉申请业务牌照。区分公募和私募，探索建立与私募业务相适应的业务牌照管理方式，明确投资者适当性要求，加强监管协作，支持私募业务创新发展。 要放宽证券期货经营机构准入，将扩大行业对内对外开放，支持符合条件的主体设立证券期货经营机构，形成国有、民营、内资、外资并存的多元化竞争格局和优胜劣汰机制；大力发展专业证券投资机构。