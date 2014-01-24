版本:
中国
市场报道 | 2014年 1月 24日 星期五 08:06 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月24日-1月31日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
    * 1月20日当周    

    1月24日(五)
    1330  加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                  12月       -0.2%       持平
                                   (较上年同期)                         +1.3%      +0.9%
          加拿大央行核心CPI(较前月)                                     -0.4%      -0.1%
                           (较上年同期)                                 +1.3%      +1.1%
    1530  美国ECRI经济领先指标                        1月17日当周         --       134.5
    2300  国际半导体设备暨材料协会(SEMI)北美订单出货比       12月         --        1.11
       
    * 1月27日当周     

    1月27日(一)
     --   美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)             1月初值         --        55.7
    1500  美国新屋销售年率(万户)                             12月        46.0       46.4
    1530  美国达拉斯联储制造业指数                            1月         --         3.1
    
    1月28日(二)
     --   美国建筑许可年率(万户)                             12月         --        98.6
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             1月25日当周         --       -1.9%
    1330  美国耐久财订单                                     12月       +1.5%      +3.4%
              扣除运输的耐久财订单                                      +0.5%      +1.2%
              扣除国防的耐久财订单                                        --       +3.5%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                  --       +4.1%
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           1月25日当周         --       +3.1%
    1400  美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会地区      11月
                                         房价指数(较前月)               +0.9%      +1.0%
                                                 (较上年同期)          +13.4%     +13.6%
          美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大都会地区
                                           房价指数(较前月)               --       +0.2%
    1500  美国消费者信心指数                                  1月        78.9       78.1
    1500  美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                    1月         --          13
    1530  美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数                1月         --        12.5
    
    1月29日(三)
    1200  美国抵押贷款市场指数                        1月24日当周         --       404.1
              再融资指数                                                  --     1,682.1
    1900  美国FOMC联邦基金利率决定                             --         --         --
    
    1月30日(四)
    1330  美国实质国内生产总值(GDP)环比年率            第四季初值       +3.3%      +4.1%
              最终销售                                                    --       +2.5%
              民间消费                                                    --       +2.0%
              隐性平减指数                                              +1.4%      +2.0%
              核心个人消费支出(PCE)物价指数                               --       +1.4%
              个人消费支出(PCE)物价指数                                   --       +1.9%
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                1月25日当周         --        32.6
              四周均值(万人)                                              --       33.15
              续请失业金人数(万人)                    1月18日当周         --       305.6
    1500  美国成屋待完成销售指数                             12月         --       101.7
              成屋待完成销售指数(较前月)                                +0.3%      +0.2%
    
    1月31日(五)
     --   美国达拉斯联储个人消费支出(PCE)物价指数截尾均值    12月         --       +1.5%
    1330  美国实质个人支出                                   12月         --       +0.5%
              个人所得                                                  +0.2%      +0.2%
              个人消费                                                  +0.3%      +0.5%
              个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                           --        持平
              个人消费支出(PCE)物价指数(较上年同期)                       --       +0.9%
              核心PCE物价指数(较前月)                                   +0.1%      +0.1%
              核心PCE物价指数(较上年同期)                                 --       +1.1%
    1330  加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)                    11月         --       +0.3%
    1330  美国雇佣成本                                     第四季       +0.4%      +0.4%
    1445  美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                       1月        59.2       59.1
    1455  路透/密西根大学消费者信心指数                   1月终值         --        80.4
                         消费者现况指数                                   --        95.2
                         消费者预期指数                                   --        70.9
    1530  美国ECRI经济领先指标                        1月24日当周         --         --
    (完)
        
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾               [ECI/TWCN
 
 (整理 王冠中; 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐