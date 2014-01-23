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债券 | 2014年 1月 23日 星期四 08:21 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月23日-1月30日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期    时间   国家      规模        发行细节
 1/23           日本                  20年期公债
 1/23           日本                  三个月期贴现国库券
 1/23           法国                  中期政府债券(BTAN)/指数关联债券
 1/23           英国                  传统债券标售
 1/27    1350   法国                  标售国库券(BTF)
 1/28           美国                  两年期公债
 1/28           日本                  提高流动性债券标售
 1/28           意大利                零息/BTP债券
 1/29           美国                  两年期浮息债券
 1/29           意大利                标售公债
 1/29           德国      50亿欧元    10年期联邦债券标售
 1/30           美国                  五年期公债
 1/30           美国                  七年期公债
 1/30           日本                  三个月期贴现国库券
 1/30           日本                  两年期公债
 1/30           意大利                中长期公债标售
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 许娜)
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