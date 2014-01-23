《全球重要经济事件一览表》--1月23日-1月30日

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1月23日(四)
达沃斯--美国财长杰克卢、美国贸易代表弗罗曼和美国商务部长普里茨克参加全球经济论坛的美国与全球经济小组讨论(1630)。
伦敦--英国央行市场部执行董事费希尔在道富环球投资管理(SSgA)伦敦退休基金与投资简报会上讲话(0900)。
英国比斯顿--英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂在德比郡和诺丁汉郡(Derbyshire and Nottinghamshire)商会发表演说(0800)。
华盛顿--美国财政部负责国内金融事务的次长米勒(Mary Miller)在金融调查办公室(Office of Financial Research)和金融稳定监管委员会(FSOC)的第三届年度联席会议上致欢迎辞(1345)，金融调查办公室主任Richard Berner致闭幕辞(2115)。
1月24日(五)
达沃斯--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉就“从危机走向稳定之路”发表演讲(1700)。
1月27日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议。
布鲁塞尔--经济和货币联盟管理研讨会：对欧盟和其他地区的影响。发言人包括欧央行副总裁冈斯坦西欧、英国央行副总裁John Cunliffe、斯洛伐克财长Peter Kazimir、波兰财长Mateusz Szcurek和瑞典财长Anders Borg。
布鲁塞尔--欧洲人民党(EPP)召开会议，讨论如何克服危机影响。发言人包括德国财长朔伊布勒、西班牙经济部长德金多斯、瑞典财长Anders Borg和芬兰欧洲事务部长Alexander Stubb。
1月28日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议。
布鲁塞尔--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)和西班牙经济部长德金多斯参加IMF新书发布活动(0700)。
布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行总裁马库赫举行记者会，发布斯洛伐克季度宏观经济预测(1200)。
法兰克福--德国央行董事会成员Andreas Dombret在法兰克福大学发表演讲(1700)。
1月29日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定。
苏格兰爱丁堡--英国央行总裁卡尼发表演说(1215)。
1月30日(四)
惠灵顿--新西兰央行宣布利率决定。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 徐文焰; 审校 李春喜)