《分析》中国央行节前输血出手快，透明度提升稳定预期

* 公开市场本周净投放3,750亿元，创近一年新高

* 逆回购与SLF共同扶助，纾缓节前资金面

* 面对资金面异动，央行更重视预期管理

* SLF操作信息及时公布，透明度增加更有助稳定预期

* 但政策转向时机尚未来到

作者 边竞

路透上海1月23日 - 面对春节前预料之中的资金面收紧，中国央行迅速而又有力的反应颇有些令人意外，以近一年公开市场最大单周净投放量加SLF共同扶助，一改数月以来的谨慎态度，不仅及时遏制了流动性紧张的进一步蔓延，似乎也为货币政策的未来走向提供了更多想像空间。

业内人士指出，在去年资金面经历了6月钱荒等多次考验后，央行此次在春节前的行动时点早于往年，表明其已更加重视提前管理预期，在紧张局面未加剧前就出手相助，同时SLF更为灵活的运用并及时公开信息，透明度增加亦有助稳定市场预期。

他们并认为，央行此次迅捷的行动表明其对资金异常波动的容忍度在降低，这至少预示着中性偏紧的货币政策没有继续加码的意图，不过对银行同业业务控制以及非标融资降杠杆的压力仍在，政策转向放松的时机尚未来到。

“比较明确的是，(政策)至少没加码，和前期的态度明显不一样了，去年两次‘钱荒’(6月及12月)都是因为关键时点央行放出来的钱不够用，”平安证券固定收益部执行总经理石磊称，“这次虽然不是放松，也是一个维稳态度，让大家的预期改善很有作用。”

北京一大型券商分析师亦表示，货币政策肯定没有之前那么强硬了，央行不希望看到资金很紧的情况再现，而且春节前的紧张是可以预见到的，这次是行动更为提前了。

央行公开市场今日进行了1,200亿元人民币逆回购操作，期限21天，加上周二进行的2,550亿元七天和21天逆回购，本周公开市场净投放3,750亿元，为近一年来最大单周净投放。

而去年则是在春节前最后一周，央行才放出大量逆回购，即2月4日-8日当周，净投放规模为6,620亿元，为前次单周净投放最大量。

除了巨额逆回购，央行本周一还宣布开展地方金融机构常备借贷便利(SLF)操作试点，并迅即于周二实施，通过SLF对中小金融机构提供了短期流动性；周一央行还表示已通过常备借贷便利向大型商业银行提供短期流动性。

2013年最后一周起至上周，公开市场未有任何公开操作。最近的一次是去年12月24日进行的290亿元七天逆回购，中标利率4.10%。而自12月以来，14天逆回购一直暂停，不包括本周，此前已有七周未现身。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/wyj36v

**加强预期管理和增加透明度**

在历经去年620钱荒以及之后数次资金面波动的考验后，央行在如何有效管理市场预期方面也有了更多心得，不仅在流动性收紧势头初显之时就立即采取行动，而且迅速向市场传递明确的信息，紧绷的市场心态因此很快松弛下来。

华东一银行交易员表示，央行可能也对去年的经验进行了总结，不是等市场已经出现波动，事后在去放流动性补救，“其实春节前（的紧张）都是可以预见到的，提前去放的话，完全就可以把利率压下去，不用那么大的波动。”

石磊谈到，此次投放资金的透明度虽然不算是一个制度性的提高，只是“央行想让大家的预期变得稳定，但态度是明显变化的，不能忽视这个。”

南京银行金融市场部研究主管黄艳红则指出，试点中小银行SLF操作提供了一个流动性危机时的救助手段，但总量有1,200亿元的上限，且续做多次要备案，触发操作的利率上限也定的很高，因此也只是一个极端情况下的操作手段，不能反映出央行政策上有什么转变。

“但相比以前任由市场自己解决难题，至少提供了一个极端情况下的解决办法，让资金利率不会再触及去年钱荒时的水平了。”她表示。

自1月20日起，央行在北京、江苏、山东、广东、河北、山西、浙江、吉林、河南、深圳开展常备借贷便利操作试点，由当地央行分支机构向符合条件的中小金融机构提供短期流动性支持。路透援引多位消息人士透露，此次央行批准的试点额度总计1,200亿元人民币，可循环使用。

交易员们并预计，下周是春节前最后一周，资金备付压力仍存，央行还将进行逆回购为市场输血。

不过随着春节前的大量投放在节后的大量到期，2月中上旬的资金面可能面临不小的考验。

前述华东的银行交易员表示，“年前问题肯定不大了，就怕年后马上会收，前几年都是年后收的规模要比年前放的规模要大，所以还是有点担心过年回来会紧，而且节后第一天2月7号还要补(缴)准备金。”

不过她还指出，由于本周投放的资金是在节后第二周到期，所以还预留了一定的缓冲时间。

北京一大型券商分析师认为，如果像去年春节后一样，央行到时不做任何对冲，则对资金的短期冲击难以避免，2月资金面整体而言会比1月偏紧，七天期回购利率 短期内仍难回落至4%以内，可能会在4.5%附近波动。

春节长假前资金需求不断升温，上周五起资金面即出现趋紧迹象，本周一紧张局面更为明显，隔夜及回购利率均跳涨百点以上，而随着央行的快速扶助，周二货币市场利率即明显回落，市场对节前资金预期也趋于稳定，不过由于资金需求规模仍较大，七天以上回购利率 仍维持相对高位。

2013年春节前央行进行了8,600亿元的天量逆回购操作投放流动性，而节后首周，立即收手由逆转正，当周净回笼9,100亿元。

本周公开市场既无逆回购到期也无央票到期。另外，直到5月13日起，公开市场才陆续有央票开始到期。

**政策转向仍为时尚早**

尽管央行节前慷慨相助，且最新PMI数据不佳，但在货币政策在控制银行同业业务增速以及非标融资扩张方面仍面临掣肘，谈政策转向仍为时尚早。

石磊表示，货币政策的短期目标已经部分达到，社会融资总量增速明显下降，影子银行亦有所收缩，这都是之前想调整的，现在已经达到了一定的目的，货币政策没必要再加码了，但是目前还不太可能放松，因为政策效果还需巩固，年初就放松的话，去年整年的调控就前功尽弃了。

“不再紧缩就是好事，毕竟现在外汇占款还可以，（依靠市场自身力量）流动性不会有什么问题。”他认为。

受产出和新订单等指数纷纷回落影响，汇丰中国1月制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下六个月最低水准。鉴于去年年中开始的“微刺激”举措效应减退，且政策面更注重改革和调结构，预计一季度宏观经济将延续偏弱格局。

前述北京的券商分析师则谈到，PMI数据很弱，政策层面也会逐步关注经济层面的变量，但央行同时还会继续关注银行表内表外业务的杠杆问题，“二、三季度货币政策有松下来的可能，但现在时机还没到。”

他并表示，外汇占款增速仍不慢，而且还是有明显的套利行为存在，这也令央行政策暂难有放松余地。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) 2,550

(周四) 1,200

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

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净投放 3,750(完)

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