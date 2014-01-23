港报财经评论：由债转股由债转债--信报1月23日

由债转股由债转债/ 习广思

市场讲求推销包装，大行报告亦不例外，里昂在这方面一向颇为出色。用风水角度来分析恒指走势，目标价是几多已非重点，股市又名“估市”，报告能够博君一粲多读两遍，更为重要。较有趣的是，里昂继续为政经人物测流年运程，去年是习近平及默克尔，今年则为耶伦和安倍睇运程。里昂话，耶伦属“火狗”，今年运势不俗，八字图给人信心，9月会有一场考验；到2015年羊年时，希望耶伦不要“软绵绵”。为何是2015年，皆因市场估计2015年美国会加息，耶伦会否强硬地加息？里昂又估，安倍今年犯太岁，运势起伏较大，下半年尤其艰难。说白了，是想讲“安倍经济学”在今年面对考验重重而已。

中国内地A股反弹，中资内银及金融股续弹，但恒指弹力颇弱，昨天收报23,082点；大市成交额714亿港元，资金涌入内银股，早前急炒的板块及股份继续回吐，焦点落在濠赌股身上。讲到濠赌股，大行报告又再发挥威力。瑞信唱好时，赌股识升；昨天轮到摩通不看好，赌股即跌。是大行威力，还是市场借势？分析员在濠赌股身上已创作不出新故事，还是那一句：叫买时是便宜，叫卖时是昂贵，最紧要市场受。濠赌股急跌，更大因素是反弹资金轮动，短期再整固的话，意味中资金融股短期回稳反弹的可能性提高。而板块轮动持续，概念股及强势股回软，也意味资金有机会继续在落后股当中找机会，昨天内房股升得起，又是另一个讯号。

内房股反弹的另一个因素，其实是来自A股。昨天A股反弹，内房及风电板块升幅明显，XDB沪深地产 弹升6%，远超其他行业指数。港股继续被“北水”牵动，A股影响港股的走势只会继续加深，尤其是港股颇为后知后觉，去年第四季才见新经济股份起动，创业板寻宝不绝。尽管近期新经济股份出现整固，仍将是今年市场焦点，近期上证综指不断下跌，但昨天A股创业板创新高，趋势其实明显不过。

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英镑暂难突破1.66/ 苏子

英国昨天公布的去年11月3个月ILO失业率自7.3%下降至7.1%，已经逼近英伦银行设定的7%加息门槛，而同时公布的央行议息纪录除了反映继续肯定目前英国经济复苏的强势外，却没有下调加息的门槛，故令市场相信英国很快便会步入加息周期，因此令英镑兑美元急升近百点子，重返1.65美元心理关口以上波动。英镑兑美元暂时最高曾见1.6551美元，此高位与20天保历加通道顶部阻力相若。

可是，由于英镑汇价近期的强势已充分反映了央行可能加息的有利因素，因此宜留意昨晚英镑兑美元的强势能否持续下去；但昨晚的升势一直受制于上述的通道顶部阻力，至收市时1.65美元心理关口更得而复失，预料英镑兑美元仍会维持在1.63美元至1.66美元间的高位争持闷局，暂难向上作出重大突破。昨天欧盟统计局表示，去年第三季欧罗区17国政府债务占GDP比例已自第二季的93.4%下降至92.7%，为2007年底以来首次下跌，反映市场最担心的欧债危机问题目前已获得控制。但由于比例仍然远较欧盟规定的60%上限高，故目前市场较关注的仍是欧罗区经济复苏动力。若经济复苏仍乏力，则上述的债务比例将难以明显下降，这对欧罗汇价的中线走势仍有一定困扰。

昨天亚洲市欧罗兑美元虽然曾高见1.3580美元水准，曾略为突破100天SMA阻力，可惜到欧洲入市后却未能进一步走高，及对昨天英镑的强势及上述的债务比例下降消息反应冷淡，故目前欧罗兑美元仍未摆脱继续往下寻底的危机。短线而言，欧罗兑美元要在突破100天SMA阻力后，可以有力急升至50天SMA阻力以上才有望回复上升的动力，否则宜采取候高沽出的策略，下望汇价成功跌破200天SMA关键支持。美元兑日圆连日来的反弹一直受制于20天SMA阻力，若稍后仍未能克服此阻力并且更再次返回103.73日圆关键支持以下收市，小心会掉头下挫及朝着100日圆方向迈进。

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