港报财经评论：弱势股博反弹量力而为--经济日报1月23日

弱势股博反弹量力而为/ 林瑞芬

中国内地股市持续反弹，港股借势小涨，收报23,082，升0.21%；成交额714亿港元。游资轮流炒，濠赌股较有回吐压力，弱势的中资股弹。濠赌股昨普遍套利回吐，银河娱乐 及金沙中国 两只龙头分别跌5.5%及4.1%，摩根大通枝笛暂奏效。

摩通认为，濠赌股过去6个月已大幅跑赢恒指77%，其估值已充分反映，建议投资者于业绩期时减持该类股份。最怕市场实无太多的选择，分分钟无耳性，过几日又不记得。去年第四季始，游资只集中点出击，避开晒些怀疑炸弹股类如内银股、内房股等。将资金游走于濠赌股、移动互联网概念股、新股及半新股、新能源股、医疗医药股、电贸股以及彩票股等等，所以要判断此类热炒股因炒爆煲而见顶暂停，势要其他弱势大路股如内银股、内房股及汽车股等争气至得。现阶段看，现实形势未有足够条件，难望抢到热炒股风，热炒股都可能只是暂时升！强势热炒股，回调不宜过3日，昨日为首日计，若今周五甚至今日见跌势回稳，更为增加只是暂升的假设可能性。对热炒股回软抱戒心，但也要抱平常心。

今日又来一只热到爆的新股上市，来势汹汹，挟本港首间上市“夜店股”之概念，Magnum 股份获超额认购3,558.2倍，超逾米兰站 2011年上市时录得超额认购2,180倍的纪录。如参考米兰站热超购后股价在上市初已筑历史高位计，若是幸运抽中者，今日也宜趁机于高位套利回吐。纵然是有实力股份，管理好，财力高，股价也有起有落，在股海浸了多年，多少也领略到不可以与股票谈一生一世的情，谈情也要讲时机。捕捉接近周期低点上车，接近周期高点下车，是最完美的买卖，当然，话明是完美，又有多少人能一一做到。捕捉时点买卖，今周又见到只创科实业 无端端从高位近22港元回落，周二股价一度跌出保历加通道底低见20.2港元呈超卖。参考在美国有市场经销家俱的敏华 ，最近公布截至2013年底之9个月营运溢利，已较截至2013年3月底止年度有显着增长的启示，创科在美国市场的业务稳中可有进。

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淡季不淡，水泥股俏/ 余少文

中国内地盛传新型城镇化规划在春节前后发布，将会利好水泥股，尤其水泥股龙头发出盈喜，显示水泥行业去年底出现淡季不淡现象，行业应该已走出谷底。中国内地股市昨日终于显着上升，带动国企指数重上10,300点，全日升108点或1.1%，收报10,326点，成交额136亿港元，近2/3主板H股随大市回升；而红筹指数升32点或0.7%，收报4,433点，成交额65亿港元，内房股领涨下，终止了4连跌。

由于农历年将近，相信大市趋于淡静，国指或会继续横行来消化沽压，炒股不炒市应该是假期前的写照，憧憬中港股市春节后的行情转好，尤其中国内地媒体报道，国家新型城镇化规划很可能在春节前后发布，当中确定建设目标，战略重点和配套制度安排等。因为城镇化的推动涉及不少行业，如水泥、钢铁、基建、地产、玻璃等，会成为各大行业走出谷底或业绩继续增长的关键所在。龙头安徽海螺 早前表示去年盈利可增长50%左右至95亿人民币，而华润水泥 也表示去年水泥及销量上升之余，毛利率也改善，故去年盈利按年可以大幅增长。由于行业龙头发出盈喜，刺激水泥股过去3周反弹，其中海螺去年盈利增长50%，粗略计算下，发现其去年第四季盈利可达41亿人民币，同比增长料72%。

由于第四季是水泥业淡季，产量增长也维持10%，但海螺季度业绩可能创季度新高，反映行业出现淡季不淡现象，是利好讯号。中金公司表示，四季度以来，全国水泥价格持续走高至年底，跟以往11月中旬已掉头回落不同，是水泥股业绩超预期的原因之一；再加上新增供应开始减少，节能减排停产较多，以及区域企业自律等因素，都支持产品价格向好。展望今年，水泥业并非没有挑战，如中国收紧环保政策，会增加行业的成本压力；但从另一角度看，却对行业内有实力的企业带来优势，因为提高的入门门槛，同时变相减少供应量，可以进一步改善产品供求关系，都有助产品价格今年易升难跌。申银万国去年底在华东地区作水泥行业调研，指水泥企业都预计2014年的水泥价格均价会超过去年，反映企业对今年前景是乐观。

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