重温稿-《焦点》美联储下周料坚持低利率承诺，并将购债规模再减100亿

* 1月28-29日美联储会议可能不碰前瞻性指引

* 美联储自身预期目前与市场看法同步

* 美联储有可能将月度购债规模再削减100亿美元

路透旧金山/纽约1月22日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周召开政策会议时，可能保持其精心措辞的宽松货币政策信息，尽管失业率意外大幅下降可能使得该信息的核心内容变得无关紧要。

美联储高层官员认为，上月削减购债规模的重大决定得到了金融市场的充分认可。这也让美联储可以在1月28-29日开会时再将月度购债规模削减100亿美元，且无需调整未来继续保持低利率的承诺。

美联储说过，在失业率降至6.5%以下之后的很长时间内，预计利率仍将维持在近零水准，尤其是如果通胀仍保持在低位。去年失业率下降速度快于预期，12月失业率从前月的7.0%降至6.7%。

如果这次失业率下降导致公债下跌，美联储可能早已通过调整低利率承诺来加强其刺激承诺。但投资者似乎将该数据解读为一次性事件，不会促使货币政策提前收紧。

因此决策者下周或许继续发出相同的信息，把大幅调整政策的机会留给未来。此次会议是主席贝南克任内最后一次会议，其卸任后将由副总裁叶伦接替。

“我认为我们不应修改”低利率承诺，费城联储总裁普洛瑟上周对记者表示。“我认为我们只需坚持既有政策。”

美国经济不断增强，美联储希望到今年晚些时候结束购债计划。同时，出于对经济并未真正启航的疑虑，其计划更加依赖超低利率承诺来使投资者相信，其不会很快收紧政策，可能直到2015年很晚的时候都不会收紧。

根据决策层最近的言论，几乎可以肯定美联储下周将把月度购债规模再降100亿美元至650亿。

这并不是说此举没有争议。明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔可能投下反对票，因为他最近呼吁加大货币刺激，而不是削减。

但即使是美联储17位决策者中最为温和的成员之一——芝加哥联储总裁埃文斯也同意适度削减购债规模。他表示，投资者应准备迎接今年晚些时候更大规模的削减购债。

“我猜测，在缩减购债问题上，鹰派已经赢得了这场争论，”富国银行首席分析师John Silvia说。

**引导市场预期**

美联储首次将联邦基金利率降至零附近时，就试图向市场传达它的意图，在2008年12月时称预计会将利率维持在该水平“一段时间”。

在对所谓的“前瞻性指引”修正几次之后，美联储在2012年12月决定将超宽松货币政策与6.5%的失业率门槛挂钩。在上月的另一次修正中，美联储表示，失业率达到这个门槛之后的“相当长时间内”，仍可能维持近零利率，“尤其”是如果通胀率仍低于联储2%的目标水平。

低利率承诺的设计者--芝加哥联储总裁埃文斯上周告诉记者，一旦失业率达到6.5%，这个门槛对于预示未来政策走向就“不再有任何意义”。

他和其他决策者表示，可能需要阐明他们也在追踪就业市场的哪些其它指标，比如就业参与率和离职率等。

美联储对利率预期施加影响的一个简单办法，就是更加频繁地公布联储官员的利率预测。美联储自2011年1月开始公布货币决策者的季度利率预测。

目前市场看法似乎与美联储自身的预期同步，短期利率期货交易员押注首次上调利率不会早于2015年4月。而17位美联储决策者中有15位预计截至2015年底利率在1%或低于该水平。

美联储还预期到明年底失业率将降至6.1-5.8%，通胀率升至1.5-2.0%，这很可能是把利率从极低水平上调的理想环境。

旧金山联储总裁威廉姆斯本月稍早时对记者表示，未来在传递美联储策略时，“更有效”利用联储预测的效果可能好于调整会后政策声明。(完)