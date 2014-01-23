更新版 1-中国数据：汇丰1月制造业PMI初值创六个月低点，一季度料延续偏弱格局

* 1月制造业PMI初值创六个月低点

* 新订单指数创六个月低位

* 一季度经济料延续偏弱格局

* 澳元应声下跌，中国股市走低

路透北京1月23日 - 受产出和新订单等指数纷纷回落影响，汇丰中国1月制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下六个月最低水准。鉴于去年年中开始的“微刺激”举措效应减退，且政策面更注重改革和调结构，预计一季度宏观经济将延续偏弱格局。

不过分析人士也指出，虽然经济增长势头放缓，但短期内大幅下降可能性不大。在出口回暖和内需稳健支撑下，中国经济料保持平稳运行。

“1月初值滑向小幅萎缩区域，主要是受内需环境趋冷影响。这暗示制造业扩张动能放缓，并且已经冲击到了就业，”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称。

鉴于通胀目前并不构成风险，他认为，未来政策应向稳增长倾斜，以避免重蹈2013年上半年经济增速放缓的覆辙。

汇丰/Markit周四联合公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，1月初值数据降至49.6，为去年7月以来最低水准，且是六个月来首次跌破荣枯线。上月终值为50.5。

浏览中国制造业PMI图表，请点选 link.reuters.com/naj36v

Markit提供的新闻稿并显示，1月制造业新订单分项指数初值亦降至荣枯线下方的49.8，创六个月最低水准；产出指数则小幅回落至三个月低点。

此外，就业指数也跌至六个月低位，为连续第三个月处在萎缩区域；产出价格指数大幅回落4.4个百分点，则从侧面表明制造业领域竞争激烈。

汇丰数据公布后，对中国经济敏感的澳元/美元 应声下跌0.0025美元，伦敦期铜 亦小幅回落；中国国内股市沪综指 最新扩大跌幅至0.33%，人民币兑美元 报6.0523元人民币。

中国国家统计局周一公布，中国四季度和全年经济增速均为7.7%，随着刺激政策效应减弱，经济增速逐渐放缓，投资增速回落至20%以下，工业扩张也放慢脚步。

“2014年一季度还是会延续偏弱的格局，但全年稳定性增强，波动性有所收敛，”中国国际经济交流中心研究员王军称，今年积极财政和稳健货币的政策基调不会变，但会根据情况微调，更注重改革创新。

中国大型投行--中金公司在研究报告中指出，总体上，经济增长势头在放缓，但短期内大幅下降可能性不大，政策难有放松空间；由于房地产市场情绪继续高涨，房地产投资保持较快增长，总体货币信用仍然扩张较快，预计货币政策将保持偏紧态势。

“维持2014年GDP增长7.6%的预测。预计上半年GDP环比增速继续回落，但是同比增速在去年同期低基数作用下将小幅上升，”报告称。

是次汇丰PMI预览数据样本采集期为1月13-21日之间。终值定于1月30日发布。

中国国内金融市场1月31日至2月6日因逢传统农历春节假期休市，2月7日恢复正常。