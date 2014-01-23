《香港报摘》--其他报纸重要消息1月23日

* 明报：

--政府于2010年中主动推出地皮，以增加新盘供应，有关单位将会陆续推出市场。会德丰地产 常务董事黄光耀昨出席利嘉阁地产周年晚宴时称，集团今年将有4盘发售，包括伙拍南丰投得的山顶聂歌信山项目一期，以及将军澳6,6B2区项目。

--摩根资产管理发表报告指出，香港投资者对未来6个月的市场信心明显上升，为3年来新高。该行看好港股今年走势，亦认为内地虽处于改革阶段，但仍有投资机会，建议投资私人企业股票，预期企业盈利会有所改善，看好旅游、互联网、零售等板块。。 * 星岛日报：

--国际品牌Coach 公布截至去年12月28日止的第二季度业绩，尽管中国（内地、香港及澳门）同店销售录得双位数增长，销售总额按年增长约25%，但北美地区直接销售额及同店销售下滑拖累，期内净盈利下滑15.7%，至2.97亿美元，逊于预期。

--新加坡交易所自下月24日起，引入股票“升跌停板”制，一向力抗“升跌停板”制的港交所 近日也改口风，说会因应海外发展情况，考虑在港加设相关制度。 * 苹果日报：

--渣打 去年起因为新兴市场增长放缓，加上面对环球监管的严峻挑战，更有英传媒揣测渣打资本水平不足，市场担心有供股集资需要，令股价表现疲弱。曾多次表态称渣打并无供股计划的行政总裁冼博德（Peter Sands），昨以「垃圾（rubbish）」来形容供股揣测。

--昨日就向美资埃克森美孚收购青山发电60%股权益而举行股东特别大会的中电控股 宣布，获逾99.7%股东投票赞成有关收购，惟有关收购仍须待内地相关监管部门批准才可作实，预期可在签定正式收购协议后7个月内完成交易。。 * 东方日报：

--中乳协再公布第二批合共六个品牌的「奶粉国家队」名单，其中包括辉山乳业 。业界分析员指，首批「国家队」名单主要集中大型奶企，第二批转向扶持中型规模及地方较著名奶企，符合中央政策。

* 文汇报：

--据莱坊一份内地零售市场报告显示，去年内地11个一二线城市共有68个购物中心开业，较2012年52个多，未来二线城市兴建大型购物中心更未见减退迹象，已见供应过剩迹象。 * 大公报：

--工商银行 公布，该行去年跨境人民币业务量超2.1万亿元人民币，较上年增长近四成。(完)