《中国债券市场每日交易备忘》--1月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国农业发展银行至多50亿元人民币一年期固息债10:00-11:00招标，利率预测均值4.98% 农发行至多50亿元三年期固息增发债10:00-11:00招标，收益率预测均值5.44% 农发行至多50亿元五年期固息增发债10:00-11:00招标，收益率预测均值5.60% 山东高速 3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，华夏银行主承 河南天冠企业集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中信银行主承 包头钢铁集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 哈尔滨投资集团10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行和国开行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 国家开发银行60亿元三年期固息增发债140201，参考收益率5.6849% 国开行60亿元五年期固息增发债140202，参考收益率5.8002% 国开行30亿元七年期固息增发债140203，参考收益率5.8794% 国开行30亿元10年期固息债140205，票面利率5.90% 农发行50亿元七年期固息债140403，票面利率5.90% 邵阳城投集团18亿元七年期固息债1480018，票面利率8.58% 武汉江夏城投8亿元七年期固息债1480019，票面利率8.99% 山东焦化集团6亿元一年期短融041455001，票面利率8.50% 云南投资控股集团10亿元一年期短融041452003，票面利率6.90% 北京控股集团25亿元一年期短融041469001，票面利率6.00% 吉林森工集团7亿元一年期短融041460002，票面利率6.60% 河南众品食业6亿元一年期短融041464003，票面利率7.86% 镇江城建投集团7亿元一年期短融041459002，票面利率7.10% 亿利资源集团10亿元三年期中票101454001，票面利率7.99% ============================================================================ 三、缴款： 财政部240亿元10年期固息续发国债130018，发行价格98.87元 沈阳南湖科技开发集团8亿元七年期固息债1480015，票面利率8.66% 如皋经济贸易开发总公司10亿元七年期固息债1480024，票面利率8.30% 迁安城投5亿元七年期固息债1480025，票面利率8.88% 大唐集团40亿元六个月期超短期融资券 绵阳科技城发展投资集团6亿元一年期短融 安徽国祯集团1.5亿元一年期短融 厦门象屿集团6亿元六个月期短融 铁汉生态 2.5亿元一年期短融 淮南矿业集团38亿元一年期短融 湖南富兴集团5亿元一年期短融 金隅股份 26亿元一年期短融 超威电源2亿元一年期短融 新希望集团10亿元三年期中票 武汉当代科技产业集团4亿元三年期中票 天津临港工业区建设开发公司4亿元七年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国化工集团25亿元一年期短融041357001到期兑付，票面利率4.24% 京能洁能 9亿元一年期短融041358012到期兑付，票面利率4.24% 广汇能源 10亿元一年期短融041359005到期兑付，票面利率4.86% 巨石集团7亿元一年期短融041359007到期兑付，票面利率4.86% 江阴澄星实业集团6亿元一年期短融041364002到期兑付，票面利率4.86% 13附息国债03 130003付息 13绍兴城改债 1380030付息 13清河投资债 1380031付息 13海控债 1380032付息 13吉利债 1380033付息 13史丹利MTN1 1382033付息 13南网MTN1 1382034付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国务院总理李克强周四指出，2014年面临的形势依然严峻，任务艰巨繁重，要密切跟踪分析经济形势， 准确研判走势，做好应对挑战防范风险准备。 --俗称“第三板”的全国中小企业股份转让系统周五迎来首批全国企业集体挂牌，266家企业的加盟，使得新三 板挂牌企业总数一下子扩大了75%至621家。新挂牌企业中，包括国内中型券商湘财证券，这是国内第一家挂牌第 三板的金融机构。 1/28公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月13.2%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽/边竞；审校 曹巍浩/李宏薇)