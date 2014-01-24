《香港重要政经日程》--1月24日-2月4日

标题新闻：截至4月25日当周美国货币市场基金总资产增加98.5亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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==================今日重要政经消息==================
1月24日（周五）
--09:00 大唐发电 在中国举行股东特别大会。
--10:00 美兰机场 在中国举行股东特别大会。
--15:00 万邦投资 股东周年大会。
-- 置富产业信托 公布全年业绩。
-- 金沙中国 公布中期派息。
================== 近期重要政经消息=================
1月27日（周一）
--09:30 中信银行 在中国举行股东特别大会。
--10:00 吉利汽车 股东特别大会。
-- 香港12月出入口数字
-- 合和公路基建 公布中期业绩。
-- 合和实业 中期业绩。
1月28日（周二）
-- 老恒和 首日挂牌。
--10:00 澳优 在中国举行股东周年大会。 -- 白马户外媒体 公布全年业绩。
-- 天然乳品 公布中期业绩。
1月29日（周三）
-- 香港电灯 首日挂牌。
1月30日（周四）
-- 力高地产 首日挂牌
-- 香港金管局公布12月M-3货币供应
-- 香港金管局公布12月底外汇基金总资产数字。
*1月31日（周五）
-- 香港金融市场因农历新年假期休市，2月4日开市。
*2月 4日（周二）
-- 香港金融市场开市。
-- 香港公布12月零售销售数字。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
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路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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