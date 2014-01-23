更新版 1-中国债市：三个月国库现金定存利率仍处高位，部分机构有补充存款压力

* 三个月国库现金定存中标利率6.13%

* 创下历史第三高水平

* 城商行等中小机构补充存款压力偏大

* 跨春节资金仍受青睐 (新增更多评论和背景)

路透上海1月23日 - 尽管本周中国央行连连放水扶助资金面，但财政部周四招标的三个月期国库现金定期存款中标利率仍创下历史第三高水平。交易员认为，春节将至，场内跨节资金不算宽松，且1月份通常为贷款投放高峰，城商行等部分存贷比压力偏大的中小型机构，对该期资金仍颇青睐。

公告显示，财政部与央行今日进行的400亿元人民币三个月期国库现金定存中标利率为6.13%；前次2013年12月10日该期限曾创下的6.30%的历史新高。

“跨年(资金)的需求还是挺大的，你看回购放七天以上资金的并不多，1月份放贷冲动也比较强，城商行这类中小机构，有一定的补充存款的压力。”华南一商业银行交易员称。

上海一商业银行交易员则表示，本周央行大力施援资金面，机构预期较此前相对稳定，但跨节资金实际并不算充沛，尤其一个月以上资金价格基本处于6%-7%高位。

“长钱就没便宜过，考虑到需要上缴法定存款准备金，今天（国库现金定存）差不多折算下来7%了，不管和线上还是线下比，这个价格不算贵也不算便宜吧，存贷比缺的机构，还是要的。”她称。

本周央行在公开市场的净投放量为3,750亿元人民币，创近一年来最大单周净投放，此外，央行还通过常备借贷便利(SLF)工具向大型商业银行及中小金融机构提供了短期流动性。

今日进行的国库现金定存为今年第二期，起息日为2014年1月23日，到期日为2014年4月24日。

今年财政部进行的国库现金定存招标具体情况如下: 期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元) ------------------------------------------------------- 一期 500 六个月 1月14日 7月15日 6.02% 二期 400 三个月 1月23日 4月24日 6.13% -------------------------------------------------------

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