《台湾新债预测》20年期公债103/3得标利率料在2.09-2.115%

* 标售标的：103/3期20年公债
* 标售时间：周五(24日)
* 标售金额：预估300亿台币
* 预测中值：2.09-2.115%
* 受访机构：10家
路透台北1月23日 - 路透周四的调查显示，台湾周五(24日)将标售的20年期公债103/3 得标利率将落在2.09-2.115%。
此得标区间落于此期公债发行前交易区间2.065-2.110%的偏上缘。 根据路透周四访谈的十家金融机构--包括四家保险公司及三家证券商、三家银行，他们预估的大区间则在2.05-2.13%。
以下为交易员观点整理：
--市场大多预期财政部本次标售仍可能截标，但对截标点位看法不一。部分认为会截在偏低的2.05-2.10%，也有认为可能截标在发行前交易区间以上的2.10-2.15%。上次国库对20年券的标售截标在2.15%。
--由于金管会对于保险业力推类似储蓄险的利变型年金险有疑虑，希望保险业者能停发此类商品，造成保险公司趁被禁卖之前，力推利变型年金险，保费大量流入下，有配置压力。不过也有寿险公司认为，并不会因为这种一次性的资金流入而配置20年期的长券，而会减短存续期去布局五-10年的券种。
--一般而言，每年的第一季都会是寿险业者补券需求的高峰，以求未来的一年之内拥有足够的利息流入，补券压力大于其他各季。
--基于对财政部截标的高度预期，但难以判定最后到底标出多少公债、且对截标的位置又无法确定，市场盛传2家保险业者在发行前交易间先行入场拿券，2.10%的点位以上买需颇高，就是为了在标售之前先行补入基本的量，也可减轻初级标售时下标的难度。
--为因应农历年的长假，台债交易至下周一(27日)为止，但1月29日美联储将公布议息结果，为本次标售凭添不确定性。
最新报价：
103/3公债发行前交易殖利率周四走低0.5基点，收报2.0650%。
以下为交易商对103/3期公债得标利率的预估区间：
金融机构 最低(%) 最高(%)
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大型寿险业一 2.10 2.13
大型寿险业二 2.10 2.13
大型寿险业三 2.10 2.13
中型寿险业一 2.10 2.12
大型银行一 2.09 2.11
大型银行二 2.05 2.10
小型银行一 2.08 2.10
大型证券商一 2.09 2.11
大型证券商二 2.08 2.12
大型证券商三 2.06 2.08
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中值 2.09 2.115 (完)
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(记者 高洁如; 审校 林高丽)