重发-《分析》达沃斯企业领袖对投资新兴市场愈加挑三捡四

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* 新兴市场丧失动能，而发达国家景气回升

* 景气放缓导致CEO们对于新兴国家更加挑剔

* 长期商机犹存，尽管有些企业退缩

* 多家企业目光放在金砖国家以外的新市场

撰稿 Ben Hirschler 编译 张明钧/张若琪/李爽

路透瑞士达沃斯1月23日 - 跨国企业对于新兴市场投资正越来越挑剔，因这些高速增长的经济体放慢成长脚步，且西方国家景气复苏，让这些曾经万无一失的投资光环消散。

聚集在达沃斯的企业高管表示，他们仍致力于开发从上海到拉哥斯(尼日利亚首都)的中产阶级市场，但部份高管有所退缩，并重新配置在那些特别艰困、低毛利地区的资源。

“原本有如淘金热潮，但如今热度已过，”人力资源公司Manpower Group 执行长Jeff Joerres表示，该公司旗下拥有诸多国际顶级企业客户。

“在过去，不论是何种产业或产品，往新兴市场前去准没错，因为存在套利机会。如今决策过程更为审慎。”

这种新的心态，是随着全球主要经济成长动力来源发生的变化，预料美国为首的发达经济体将再度成为2014年带动动全球产出增长的核心。

新兴市场今年成长速度预料仍将快过发达市场，但增幅的差距料创下2002年以来最低水平。

世界银行上周调高全球成长预估，为三年来首见，增幅料将由2013年的2.4%上升至2014年的3.2%。不过该行将发展中国家2014年成长率预估调降为5.3%，6月时的预估则为成长5.6%。

**中年危机？**

新兴和发达经济体间的平衡，是本周年度达沃斯论坛的主要议题，一如周四名为“金砖国家中年危机？”的会议所凸显的那样。

巴西、俄罗斯、印度和中国的增长率只有危机前水准的一半，而企业则在努力寻找这“四大国”以外的替代选择。

雅虎 首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)特别提到中东和印尼，为在线业务增长的热点；美国酒店联锁营运商万豪国际(Marriott International) 老板Arne Sorenson称，该集团正要在非洲卢安达(卢旺达)开一家新酒店。

然而一位不愿具名的美国科技公司高管称，他的公司在巴西遭遇到特别艰困的时期，俄罗斯也面临很大的不确定性，使该公司得往其他地方部署资源。

事实上，根据埃森哲(Accenture)对逾千名高管的调查，目前60%的企业预计将把投资从金砖国家转往其他增长更迅速的市场。

“愈来愈困难，竞争加剧，而且一些企业将会发现它们在某些地方没用对策略。”埃森哲策略主管Mark Spelman说。

“或许有些会撤出，但同时还是可以继续看到更多投资进驻。”

从汽车、肥皂到威士忌，近年来跨国企业在新兴市场的布局一直大幅增加。

根据摩根士丹利的数据，欧洲505家最大企业2013年有三分之一营收来自新兴市场，是1997年的2.8倍。但这个曲线后续势将趋平。

“企业可能将稍微更侧重发达市场的机会，”摩根士丹利策略师Graham Secker称。

**大型城市**

有一些案例，是企业选择了退出或取消在一些新兴市场的产品线。

化妆品公司露华浓(Revlon) 12月底称，其将撤出中国，法国同业欧莱雅 已停止在中国出售卡尼尔化妆品。

印度市场亦然，艰难的市场形势已促使从通讯到零售等行业处境艰难的外企收拢野心。

但是，多数企业都认为新兴市场当前的疲软是一种战略风险，不会严重改变基于长期稳定的人口变化所做的规划。

“由于新兴市场逐渐发展，他们有时滑坡，有时成长，我们不应受短期趋势或现象的严重影响，”东芝 会长西田厚聪说。

消费品巨头联合利华(Unilever) 也表示，巴西、印度和印尼的艰难处境不会影响到该公司。联合利华逾一半营收都来自新兴市场。

在广告机构WPP 负责人Martin Sorrell看来，这种观点非常合理。Martin Sorrell长期以来看多新兴市场。

“一年前对分析师和金融市场来说，投资新兴市场是优势，但现在这变成了一种劣势，这是荒谬的。无论发生什么，这些市场都代表着未来，”他说。

实际上，看一下全球最大的城市就会发现，跨国企业忽视了发展中国家大城市崛起的大趋势。

咨询机构Demographia指出，目前全球最大的10个城市圈中只有一个位于北美或欧洲，随着亚洲和非洲城市增长速度最快，纽约第八的排名也岌岌可危。

浏览新兴市场和发达市场增长率对比，请点选 link.reuters.com/cus85v (完) (审校 徐文焰/屈桂娟)