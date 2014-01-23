台湾货币市场： 年节效应发酵，短率高位有扬升压力

* 年节效应发酵令资金偏紧

* 发放新钞首日并未明显纾解低周转金的压力

* 短票和拆款利率高位见扬升

记者 高洁如

路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周四稳中透坚。农历年节效应日益发酵，资金趋紧的压力没有解除，这令拆款高位、以及部分短票成交水位稍有扬升。

银行交易人士表示，农历年节效应明显，部分大型银行仍在回补积数，市场供给短少，这令调入资金的部分小型银行、中大型银行只能向特定大银行求救，部分利率区间高位稍有扬升。此外他们也说，年前的资金移动速度变快也变大，调度的难度也升高。

〞虽然领了新钞，周转金水位可以降一点，但不过银行的存款也变少，〞一位大型银行资金调度人士表示。

因此，即便新钞开始发放，但今日市场的周转金需求、补积数需求也都不小，拆入的意愿也还颇高。至于票券商则因受到必须提前安排跨年资金的影响，使得拆借利率高位也稍扬升1基点。

据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，22日央行共新增发行213.82亿台币至1.845兆台币，较年初新增发行约2,783亿台币。

依过往经验，央行发行通货将在农历年前达到高峰。2013年通货发行数在2月8日达到纪录高位的1.873兆台币，较当年初增加4,330亿。

本地时间11:44时：

**台币兑美元 早盘升1.31角报30.189。

**台股 暂走跌0.26%，报8,603.08点；成交量 为576.39亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.386%，与上日收盘价相同；今日区间暂在0.295-0.400%，上日价位区间为0.295-0.420%；一周拆款利率暂在0.385-0.430%，上日区间在0.380-0.445%。

**短票利率高位稍扬**

短票市场方面，票券商表示，估计明日、下周一将是发票量最高的时候，也将是年关之前资金最为需要之际，因此目前也都积极希望可以先行安排资金。

至于部分票券商增加拆款的额度以因应资金的需求，交易员也认为，这也可能产生风险。因此短票方面，仍然希望可以多卖一些，利率高位稍有扬升。

今日跨农历年的短票利率区间在0.61-0.63，上日区间在0.61-0.62%。

台湾央行今日存单到期3,368.5亿台币，存单发行金额待稍晚公布。 周五存单到期金额3,604.4亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为179亿台币，累计超额准备为负229亿、加计前期1%的超额准备为728亿台币。

**附买回利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率仍持稳。券商RP交易员认为，尽管今日有中钢 公司债交割229亿台币，不过银行端及寿险端资金皆宽裕，不致于影响RP市场资金调度。

交易员表示，随着农历年关将近，为因应封关前赎回需求，投信端资金明显多缺不一，然银行端、寿险端资金略显宽裕，封关前RP利率料持稳在既有区间。

〞距离农历年只剩几天，年前都不做，成交都以跨年为主。〞一位大型证券商交易员表示。

下周三(29日)为台湾货币市场封关日，交易员指出，目前大部分券商皆尽量避开落点在28日及29日，倾向RP券源落点最晚在27日，预计今、明两天债市买卖断将陆续熄火，除非有特别行情才有例外。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；农历年前公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，跨农历年公司债RP利率主要成交区间在0.66-0.68%；今日成交利率区间与上日持平。