欧元区数据：企业活动在2014年1月强劲开局，显现增长动能

韩国已公布经济指标--2017/5/4
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
1月欧元区服务业PMI从51.0攀高至51.9，路透调查预估中值为温和升至51.4。
不过有一些工作是调低价格的企业带来的。产出价格指数从48.2升至48.5。
制造业PMI从52.7反弹至53.9，创32个月高位，超过路透调查给出的所有39个预估。制造业产出分项指数从54.9涨至56.7，创2011年4月以来最高。(完)
(编译 高琦/朱晓军/田建华; 审校 艾茂林/李婷仪)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
郑棉4月以来再现顺畅上涨形态，月底最后一个交易日则出现较大幅度的下跌。同期，在杭州召开的第八届中国棉花（纱）期货论坛上，业内人士比较一致地看空短期棉价。笔者认为，郑棉能否再创阶段性新高，还要看ICE期棉能否有效突破。
路透伦敦5月3日 - 美国铝行业代表正与欧盟同业商谈，并致信英国首相特雷莎梅，敦促各方采取行动应对中国对该行业“高额的非法补贴”，认为这威胁到西方国家的工作机会。