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货币新闻 | 2014年 1月 23日 星期四 17:18 BJT

欧元区数据：企业活动在2014年1月强劲开局，显现增长动能

1月欧元区服务业PMI从51.0攀高至51.9，路透调查预估中值为温和升至51.4。

不过有一些工作是调低价格的企业带来的。产出价格指数从48.2升至48.5。

制造业PMI从52.7反弹至53.9，创32个月高位，超过路透调查给出的所有39个预估。制造业产出分项指数从54.9涨至56.7，创2011年4月以来最高。(完)

(编译 高琦/朱晓军/田建华; 审校 艾茂林/李婷仪)
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