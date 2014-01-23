《国际主要央行公开市场操作一览》--1月23日

路透上海1月23日 - 美联储(FED)2013年12月18日宣布缩减大规模购债的计划，但暗示维持低利率的时间会较原先承诺的更久，以试图缓和缩减购债的影响。美联储将每月缩减购债规模100亿美元，至750亿美元，缩减购买公债和抵押贷款支持债券(MBS)的规模相同。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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1/22 买入公债 28.13 05/15/2021 - 11/15/2023

1/21 买入公债 13.90 02/15/2036 - 11/15/2043

1/17 买入公债 28.13 05/15/2021 - 11/15/2023

1/16 买入公债 13.90 02/15/2036 - 11/15/2043

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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1/22 隔夜逆回购 -937.11 0.03%

1/21 隔夜逆回购 -824.20 0.03%

1/17 四天逆回购 -730.16 0.03%

1/16 隔夜逆回购 -678.29 0.03%

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。美联储2013年12月18日宣布，自2014年1月起，将按每月350亿美元的进度购买MBS，2012年9月启动时为每月400亿美元。

其中，在2014年1月14日-2月12日期间，FED计划在滚动操作中，购买约180亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

欲浏览MBS操作详情,请点选(here)

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克表示，尽管对大规模购债可能破坏金融体系稳定的担忧“并非空穴来风”，但美联储还是应给予经济所需的刺激。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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1/21 七天期反向交易 1,162.807 0.25%(固定利率)

1/21 七天期定期存款 -1,520.671 0.23%

《本周主要新闻》

--欧洲央行执委科尔表示，央行可能进一步降息，在必要时下调指标利率的空间不受限制。他并称，如果必要，存款利率可以为负值，准备也愿意在必要时加强前瞻性指引。如果强烈感觉到中期通胀预期将进一步远离2%，将做出货币政策相应。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 109,800

上周三 105,340

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当期变化 +4,460

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行维持货币政策稳定，并保持对消费通胀的乐观预期，表明随着该国经济复苏范围扩大，日本央行不会很快放宽货币政策。央行一如普遍预期，投票一致决定继续承诺以每年60万亿至70万亿日圆的速度增加基础货币。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行643.5亿台币存单，相较存单到期644.3亿台币，存单发行余额减0.8亿。

--台湾央行周二公布，共发行862.5亿台币存单，相较存单到期863亿台币，存单发行余额减0.5亿。