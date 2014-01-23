《全球汇市》加元兑美元创四年半新低；中国PMI浇熄澳元回升走势

欧元兑美元 下滑至1.3547，距周一触及的两个月低位1.3508不远。欧元兑日圆 变动不大，报141.63；美元兑日圆 小涨至104.55。
日本央行周三驳斥了进一步货币宽松的需求，使以更多刺激举措来抵销4月消费税上调影响的预期受挫。
“从日央行总裁黑田东彦昨天的评论来研判，再度放宽政策几乎不可能，至少本季是这样，”三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera称。
“若无额外因素，美元/日圆上涨不太可能超过105太多，”她并称。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3546 1.3546 +0.00 -1.45 1.3745
美元/日圆 104.62 104.51 +0.11 -0.65 105.30
欧元/日圆 141.71 141.57 +0.10 -2.09 144.73
美元/瑞郎 0.9122 0.9112 +0.11 +2.17 0.8928
英镑/美元 1.6569 1.6574 -0.03 +0.08 1.6556
美元/加元 1.1137 1.1083 +0.49 +4.87 1.0620
澳元/美元 0.8803 0.8851 -0.54 -1.23 0.8913
新西兰元/美元 0.8284 0.8308 -0.29 +0.95 0.8206
澳元/日圆 92.100 92.500 -0.43 -1.86 93.850
新西兰元/日圆 86.660 86.830 -0.20 +0.29 86.410
英镑/日圆 173.31 173.21 +0.06 -0.59 174.33
澳元/新西兰元 1.0620 1.0650 -0.28 -2.10 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 田建华/张明钧/朱晓军/张若琪/高琦 审校 杜明霞/侯向明/孙茉莉/王兴亚)