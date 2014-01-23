版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 23日 星期四 11:14 BJT

《全球汇市》加元兑美元创四年半新低；中国PMI浇熄澳元回升走势

欧元兑美元 下滑至1.3547，距周一触及的两个月低位1.3508不远。欧元兑日圆 变动不大，报141.63；美元兑日圆 小涨至104.55。

日本央行周三驳斥了进一步货币宽松的需求，使以更多刺激举措来抵销4月消费税上调影响的预期受挫。

“从日央行总裁黑田东彦昨天的评论来研判，再度放宽政策几乎不可能，至少本季是这样，”三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera称。

“若无额外因素，美元/日圆上涨不太可能超过105太多，”她并称。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3546 1.3546 +0.00 -1.45 1.3745

美元/日圆 104.62 104.51 +0.11 -0.65 105.30

欧元/日圆 141.71 141.57 +0.10 -2.09 144.73

美元/瑞郎 0.9122 0.9112 +0.11 +2.17 0.8928

英镑/美元 1.6569 1.6574 -0.03 +0.08 1.6556

美元/加元 1.1137 1.1083 +0.49 +4.87 1.0620

澳元/美元 0.8803 0.8851 -0.54 -1.23 0.8913

新西兰元/美元 0.8284 0.8308 -0.29 +0.95 0.8206

澳元/日圆 92.100 92.500 -0.43 -1.86 93.850

新西兰元/日圆 86.660 86.830 -0.20 +0.29 86.410

英镑/日圆 173.31 173.21 +0.06 -0.59 174.33

澳元/新西兰元 1.0620 1.0650 -0.28 -2.10 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华/张明钧/朱晓军/张若琪/高琦 审校 杜明霞/侯向明/孙茉莉/王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐