《全球主要央行动态》--1月23日

以下所列为上周四下午至本周四(1月16日-1月23日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克表示，尽管对大规模购债可能破坏金融体系稳定的担忧“并非空穴来风”，但美联储还是应给予经济所需的刺激。贝南克在任期内最后一次计划内公开讲话中称，担心非常规货币政策可能给金融稳定造成的损害是此项政策的唯一风险，“我个人认为这并非空穴来风。”

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在同一场合称，监管措施，而非货币政策，应该是防止潜在泡沫的第一道防线。不过他也表示，决策者在关于可能推高资产价格方面，需要“持开放态度”。

美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，就业市场不断改善的迹象证明美联储有理由进一步削减月度购债规模。拉克尔表示，12月就业岗位增长疲弱的报告似乎出现“偏差”。虽然拉克尔认为美国就业市场强劲，足以让美联储收回经济刺激措施，但他对宏观经济前景不那么乐观，称今年经济成长速度可能更接近2%，而非3%。

**欧元区**

欧洲央行执委科尔表示，央行可能进一步降息，在必要时下调指标利率的空间不受限制。他并称，如果必要，存款利率可以为负值，准备也愿意在必要时加强前瞻性指引。如果强烈感觉到中期通胀预期将进一步远离2%，将做出货币政策相应。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示，认为欧元区成长展望上调的机率高于下调。他预期欧元区既无通胀亦无通缩，政策将维持宽松。要处理任何过热问题，必须透过宏观审慎监管，并非货币政策。经济成长率提高应会带动通胀率于2015年上升，但仍将低于2%。

**德国及英国**

德国央行总裁魏德曼表示，“非理性通胀忧虑”毫无道理可言，且驳斥欧元区陷入通缩的说法，呼应欧洲央行对前景的看法。魏德曼同时呼吁法国做好榜样，对其他国家显示其如何恢复经济竞争力，他并称这对于整体欧元区复苏而言颇为关键。

英国央行公布的1月8-9日会议记录显示，委员们现在预计失业率达到7%门槛的时间可能“远早于此前预估”，因英国经济已经展开稳步复苏。记录指出，“委员认为没有升息的迫切需要，即使失业率近期内触及7%门槛。”会议记录并澄清，虽然最终将会升息，但基于经济成长展望脆弱，且通胀受到抑制，因此不会有骤然剧烈的变化。

英国央行货币政策委员会委员麦卡弗蒂在演说中表示，即使英国失业率短期内下跌至7%，英国央行也不需要马上升息。

英国央行货币政策委员会委员布罗德班特表示，近几个月英镑强势反映欧元区等其他地区经济成长疲弱。他说，英国生产力2013年下半年看起并非很好，但预料生产力在2014年将增温。

英国央行一份研究显示，当市场情况较为正常时，各央行将有能力解除庞大的买债措施，而不会对资产价格及实质经济造成巨大冲击。这项研究由英国央行决策官员迈尔斯共同撰写，研究显示，各央行应该能够在不造成重大影响之下撤走刺激措施。

**日本**

日本央行维持货币政策稳定，并保持对消费通胀的乐观预期，表明随着该国经济复苏范围扩大，日本央行不会很快放宽货币政策。央行一如普遍预期，投票一致决定继续承诺以每年60万亿至70万亿日圆的速度增加基础货币。在对长期预估的季度评估中，日本央行维持2014/15财年核心消费者物价指数(CPI)增幅预估在1.3%不变，2015/2016财年则将加速至1.9%。

日本央行总裁黑田东彦在记者会上表示，由于海外经济体下行风险已减退，且央行在实现物价目标方面取得稳步进展，说明没有必要考虑调整政策框架。

日本央行将九个地区经济中五个的评估较三个月前上调，凸显日本经济复苏正在扩大的观点。“所有地区都报告称经济在复苏或温和复苏，反映出内需坚实，生产温和增长，就业和收入状况好转，”日央行在季度报告中称。

**中国**

中国人民银行周一称，已通过常备借贷便利(SLF)向大型商业银行提供短期流动性。且本周二(21日)还将进行逆回购操作，继续提供短期流动性支持。央行并称，自1月20日起，在北京、江苏、山东等10省市开展常备借贷便利操作(SLF)试点，由当地的央行分支机构向符合条件的中小金融机构提供短期流动性支持。

中国人民银行官方微博周二表示，该行分支行已通过SLF对中小金融机构提供了短期流动性，并将根据货币政策调控需要不断完善常备借贷便利期限、对象和操作方式，促进货币市场平稳运行。

中国央行称，春节临近，现金需求将明显增加，货币信贷部门要及时提示风险，引导金融机构加强流动性和资产负债管理，合理安排贷款投放节奏，防止资产过快扩张。

中国央行货币政策司司长张晓慧称，今年将继续引导金融机构加强自身流动性管理，保持资产负债总量合理和期限结构优化，并将引导商业银行推动信贷存量周转和结构优化，推进扩大信贷资产证券化试点。

**其他国家**

加拿大央行称，对于通胀低迷的担忧加剧，并表示“强劲的”汇率仍阻碍该国出口。此番立场温和的表态推动加元兑美元降至四年低点。加拿大央行一如预期维持指标利率在1.0%不变，但明确表示下一次利率调整可能降息也可能升息，端看经济数据表现如何。

加拿大央行总裁波洛兹表示，降息的可能性略微升高，但央行的态度不偏不倚；认为无需就利率给出具体指引，“市场非常聪明”。

泰国央行出人意料地维持政策利率在2.25%不变。该央行表示，当前的利率水平仍然适宜经济增长，预计政治动荡会产生短期影响。央行还预期2014年泰国经济增速约为3%，之前预估为约4%。2013年经济增速料低于3%，之前的预估为约3%。

菲律宾央行总裁称，央行在外汇市场上遏制汇率过度波动，披索疲软是因为围绕美国将以多快速度削减刺激措施存在不确定性，这未对通胀产生重大影响。央行总裁泰谭柯称，今年直至2016年期间的通胀将维持在目标区间之内，不过2014年的平均通胀率可能高于3-5%年度目标的中点。 (完)

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全球主要央行会议预告..........................

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