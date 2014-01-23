中国货币市场：21天内回购利率上涨，逆回购操作量合意节前仍无忧

路透北京1月23日 - 中国银行间市场周四21天期以内质押式回购加权利率 多上涨，可跨节的21天期涨幅相对较大。市场人士表示，央行逆回购操作量基本符合预期，跨节资金的供应不及隔夜，并未改变市场节前资金无忧的短期预期。
不过，他们也表示，春节后流动性中长期谨慎的声音仍存，历史第三高的三个月期国库现金定存中标利率可见一斑。
“资金总体还是比较松的，供求基本平衡，”北京一国有银行交易员称，“跨年的供给会少一些，也有人询，但也没感觉他们特别着急要。”
华东地区一银行交易员亦表示，隔夜资金供给尚充裕，跨年资金的供求关系会偏紧一些。
上述北京交易员并表示，今日央行逆回购规模符合预期，市场对流动性的忧虑早已转向节后央行如何操作的问题，预计到时阶段性的紧张还是会有。高企的国库现金中标利率，也说明了市场中长期预期并未敢特别乐观。
尽管本周央行连连放水扶助资金面，但财政部周四招标的三个月期国库现金定期存款中标利率仍创下历史第三高水平。交易员认为，春节将至，场内跨节资金不算宽松，且1月份通常为贷款投放高峰，城商行等部分存贷比压力偏大的中小型机构，对该期资金仍颇青睐。
央行公开市场今日进行了1,200亿元人民币逆回购操作，期限21天。据此计算，本周公开市场将净投放3,750亿元,为近一年来最大单周净投放。
北京时间11:53 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.7096 3.6948 +1.48
七天 5.3710 5.2958 +7.52
14天 5.9536 5.8784 +7.52
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 8.7000 1.8900 +681.00
七天 8.8350 5.0050 +383.00
14天 6.0100 7.0100 -100.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.8000 3.8600 -6.00
七天 5.3000 5.2500 +5.00
14天 6.0000 5.5600 +44.00
Shibor
其中:隔夜 3.7000 3.6760 +2.40
七天 5.2930 5.2240 +6.90
三个月 5.5926 5.5924 +0.02
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)