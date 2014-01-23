主要国家经济指标预测--1月24日****

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透1月24日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月24日(五) 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 11月 -- -0.1% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -1.6% 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.2% 持平 (较上年同期) +1.3% +0.9% 加拿大央行核心CPI(较前月) -0.4% -0.1% (较上年同期) +1.3% +1.1% 1530 美国ECRI经济领先指标 1月18日当周 -- 134.5 附：主要国家1月23日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月23日(四) 0745 法国企业景气指数 1月 100 100 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 48.8 47.5 Markit服务业PMI 48.6 48.1 Markit综合PMI 48.5 -- 0828 德国Markit制造业PMI 1月初值 56.3 54.6 Markit服务业PMI 53.6 54.0 Markit综合PMI 55.9 -- 0858 欧元区Markit制造业PMI 1月初值 53.9 53.0 Markit服务业PMI 51.9 51.4 Markit综合PMI 53.2 52.4 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 1月 正14 正25 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月18日当周 32.6 32.6 四周均值(万人) 33.2 -- 续请失业金人数(万人) 1月11日当周 305.6 293.0 1330 美国芝加哥联储全国活动指数 12月 0.16 -- 1330 加拿大零售销售(较前月) 11月 +0.6% +0.2% 扣除汽车零售销售(较上年同期) +0.4% +0.3% 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 53.7 55.0 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 11月 +0.1% -- 1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 487 494 1500 欧元区消费者信心指数 1月 11.7 负13.5 1600 美国堪萨斯联储综合指数 1月 5 负3 (完)
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透上海4月24日 - 人民币兑美元即期周一早盘高开低走，中间价则反弹至波动区间顶部。交易员称，美元指数走弱提振人民币中间价，但客盘仍略偏购汇，导致市场价和中间价出现一定偏离；不过因市场对区间波动预期趋于一致，汇价波动日渐收窄。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *甘肃 4/18 5 3.57% 40 1.52 +39 7 3.77% 50 1.25 +48 青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32