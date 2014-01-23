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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 07:28 BJT

****主要国家经济指标预测--1月24日****

路透1月24日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       预估值       前值
    
    1月24日(五)
    0900  意大利经季节调整零售销售(较前月)                 11月          --        -0.1%
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                         --        -1.6% 

    1330  加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                12月         -0.2%       持平
                                   (较上年同期)                         +1.3%      +0.9%
          加拿大央行核心CPI(较前月)                                     -0.4%      -0.1%
                           (较上年同期)                                 +1.3%      +1.1%
    1530  美国ECRI经济领先指标                        1月18日当周         --       134.5
    

        
    附：主要国家1月23日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段        现值       预估值
    1月23日(四)
    0745  法国企业景气指数                                   1月         100          100       
 
    0758  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)            1月初值        48.8         47.5       
              Markit服务业PMI                                      　   48.6      　 48.1       
              Markit综合PMI                                             48.5       　 --        
    0828  德国Markit制造业PMI                            1月初值        56.3         54.6       
              Markit服务业PMI                                           53.6         54.0      
              Markit综合PMI                                             55.9        　--        
    0858  欧元区Markit制造业PMI                          1月初值        53.9         53.0       
                Markit服务业PMI                                         51.9      　 51.4       
                Markit综合PMI                                           53.2         52.4       
    1100  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                      1月        正14         正25       
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                1月18日当周       32.6         32.6       
              四周均值(万人)                                            33.2           --       
 
              续请失业金人数(万人)                    1月11日当周      305.6        293.0      
    1330  美国芝加哥联储全国活动指数                         12月       0.16           --       
    1330  加拿大零售销售(较前月)                             11月      +0.6%        +0.2%      
                扣除汽车零售销售(较上年同期)                           +0.4%        +0.3%      
    1358  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)             1月初值       53.7         55.0       
    1400  美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)           11月      +0.1%           --       
    1500  美国成屋销售年率(万户)                             12月        487          494       
 
    1500  欧元区消费者信心指数                                1月       11.7       负13.5     
    1600  美国堪萨斯联储综合指数                              1月          5          负3  
(完)
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