《中国债市每日综述》现券收益率续跌动能渐失，目光转向节后资金面

* 公开市场继续放水，然回购利率未再跌

* 现券收益率短端稍降长端持稳，IRS上涨

* 新债发行仍好，与二级略有脱节

* 谨慎观望央行节后动向，收益率续跌空间有限

路透上海1月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率短跌长稳，利率互换则有所反弹。尽管有公开市场放水继续支撑流动性，但因短短数日收益率已累积较大跌幅，继续下探动力明显不足。

春节前资金面暂时无忧，或可带动短端收益率进一步下行，惟整体空间料非常有限。考虑到去年春节后央行公开市场停逆转正，机构观望中忧虑气氛略增。

一级市场上，新债结果依旧低于预期，而一级半(上市前交易)市场则继续不甚理想。交易员指出，受中小机构等年初配置需求支撑，若资金面没有大有变化，一二级脱节的现象可能还会维持一段时间。

北京一银行交易员表示，今日现券收益率跌势进一步减缓，“短端(收益率)春节前可能还能小幅下行，长的下不去。明显大家担心节后回笼。”

2013年春节前最后一周，央行公开市场大量逆回购助当周净投放规模创新高，达6,620亿元人民币；而春节后首周即停止逆回购转为正回购，单周净回笼9,100亿元。

进出口银行上午招标的两期固息债，利(收益)率均低于预期。因资金面稳定，短债仍受追捧。不过一级市场行情持续走暖，利率定位屡屡下行压缩一级半溢价空间，后者交投并不热络。

剩余期限近七年的固息国债130020券最新成交 在4.4700%，上日尾盘为4.4600%。

人民币利率互换(IRS) 周四先降后升，公开市场逆回购仍以逾千亿规模放水，节前资金面料无忧，加之最新PMI数据疲弱，早盘IRS仍有推低动作，尤其是长端，但由于短期内累计跌幅已偏大，获利了结压力显现随后止跌转升。

**七天回购由跌转升，国库现金定存利率仍在高位**

银行间资金市场上，七天回购加权利率由跌转升，可跨节的21天期品种涨幅更大。市场人士表示，央行逆回购操作量基本符合预期，跨节资金的供应不及隔夜，并未改变市场节前资金无忧的短期预期。

不过，他们也表示，春节后流动性中长期谨慎的声音仍存，从创历史第三高的三个月期国库现金定存中标利率可见一斑。

央行公开市场今日进行了1,200亿元逆回购操作，期限21天，加上周二进行的2,550亿元七天和21天逆回购，本周公开市场净投放3,750亿元，为近一年来最大单周净投放。

在此情况下，财政部上午招标的三个月期国库现金定期存款中标利率仍创下历史第三高水平。交易员认为，春节将至，场内跨节资金不算宽松，且1月份通常为贷款投放高峰，城商行等部分存贷比压力偏大的中小型机构，对该期资金仍颇青睐。

国债期货五年期国债期货主力合约1403 转跌，收报92.076元，较上日结算价下降0.116元，或0.13%。

北京时间16:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.7109 3.6948 +1.61

七天 5.3964 5.2958 +10.06

14天 6.1879 5.8784 +30.95

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.4500 1.8900 +156.00

七天 7.1150 5.0050 +211.00

14天 6.0350 7.0100 -97.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.8000 3.8600 -6.00

七天 5.3000 5.2500 +5.00

14天 6.0000 5.5600 +44.00

Shibor

其中:隔夜 3.7000 3.6760 +2.40

七天 5.2930 5.2240 +6.90

三个月 5.5926 5.5924 +0.02

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