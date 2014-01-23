台湾数据：12月工业生产指数较上年同期升5.07%，11个月来升幅最大

韩国已公布经济指标--2017/5/4
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
路透台北1月23日 - 台湾经济部周四公布，12月工业生产指数 较上年同期升5.07%，为11个月来升幅最大，上月修正后为跌0.5%。
2013年1月为较上年同期升19.3%。
经济部在新闻稿中指出，12月工业生产指数走高受益于电子零组件较上年成长10%，因手持装置热销。
经济部并指出，2013年全年工业生产累计较上年增加0.75%，其中制造业增加0.66%。
该部预估测今年第一季台湾制造业生产可望继续维持前两季之正向成长。(完)
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参看经济部公布的工业生产资料，网址为(here) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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