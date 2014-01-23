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亚洲 | 2014年 1月 23日 星期四 16:23 BJT

《2014年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月23日

路透上海1月23日 - 面对春节前预料之中的资金面收紧，中国央行迅速而又有力的反应颇有些令人意外，
以近一年公开市场最大单周净投放量加SLF共同扶助，一改数月以来的谨慎态度，不仅及时遏制了流动性紧张
的进一步蔓延，似乎也为货币政策的未来走向提供了更多想像空间。
    
    业内人士指出，在去年资金面经历了6月钱荒等多次考验后，央行此次在春节前的行动时点早于往年，表
明其已更加重视提前管理预期，在紧张局面未加剧前就出手相助，同时SLF更为灵活的运用并及时公开信息，
透明度增加亦有助稳定市场预期。
    
    他们并认为，央行此次迅捷的行动表明其对资金异常波动的容忍度在降低，这至少预示着中性偏紧的货币
政策没有继续加码的意图，不过对银行同业业务控制以及非标融资降杠杆的压力仍在，政策转向放松的时机尚
未来到。
                  
    以下为2014年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                     +3,750
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/18-1/26     --       --         --        --      3,750      --      +3,750
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/11-1/17     --       --         --        --        --       --         0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/4-1/10      --       --         --        --        --       --         0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2014/1/1-1/3       --       --         --        --        --       --         0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    
 注: 1.浏览央行2013年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。
     3.因春节假期调休，相邻隔周统计时间段分别调整为1/18-1/26、1/27-1/30、1/31-2/8和2/9-2/14。(完
)

 (整理 边竞; 审校 曹巍浩)
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