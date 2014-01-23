《2014年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月23日

路透上海1月23日 - 面对春节前预料之中的资金面收紧，中国央行迅速而又有力的反应颇有些令人意外， 以近一年公开市场最大单周净投放量加SLF共同扶助，一改数月以来的谨慎态度，不仅及时遏制了流动性紧张 的进一步蔓延，似乎也为货币政策的未来走向提供了更多想像空间。 业内人士指出，在去年资金面经历了6月钱荒等多次考验后，央行此次在春节前的行动时点早于往年，表 明其已更加重视提前管理预期，在紧张局面未加剧前就出手相助，同时SLF更为灵活的运用并及时公开信息， 透明度增加亦有助稳定市场预期。 他们并认为，央行此次迅捷的行动表明其对资金异常波动的容忍度在降低，这至少预示着中性偏紧的货币 政策没有继续加码的意图，不过对银行同业业务控制以及非标融资降杠杆的压力仍在，政策转向放松的时机尚 未来到。 以下为2014年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +3,750 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/18-1/26 -- -- -- -- 3,750 -- +3,750 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/11-1/17 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/4-1/10 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2014/1/1-1/3 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2013年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。 3.因春节假期调休，相邻隔周统计时间段分别调整为1/18-1/26、1/27-1/30、1/31-2/8和2/9-2/14。(完 ) (整理 边竞; 审校 曹巍浩)