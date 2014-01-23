中国期市：沪铜受PMI数据拖累收低，多头寄望节后补库需求发力

路透上海1月23日 - 上海期铜周四小幅收低，上午的制造业数据偏弱，打压投资者对经济前景的信心，临近春节国内备货需求清淡，亦令现货承压。分析师表示，节后国内旺季需求能否启动，将成为决定沪铜走势的关键因素。
沪铜主力1404合约 收报每吨51,410元，下跌0.48%，过去两周大部分时间在不到800元的空间窄幅整理。本周以来沪铜成交量亦明显萎缩，表明假期前市场交投意愿下滑。
上午公布的汇丰中国1月制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下49.6的六个月最低水准，受产出和新订单等指数纷纷回落影响。
“数据对沪铜有一些负面冲击，但国内经济整体不算太差，单个数据的影响有限。”新湖期货的分析师廉正表示。
他并称，前一阵市场资金面偏紧，加之节前制造企业逐步停工，下游厂商备货意愿有限，导致国内铜价偏弱，但随着春节后铜消费旺季逐渐到来，补库需求还是可以期待的。
现货方面，国内外市场表现继续分化。伦敦金属交易所(LME)铜库存周三减少2,300吨，至32.84万吨，续创去年1月初以来新低。LME现货铜较指标三个月期铜合约溢价CMCU0-3亦持于36.50美元的较高水准。
而据上海有色网统计显示，截至周四中午，1#电解铜现货平均贴水每吨185元，远离一个多月前大幅升水的状态。
路透技术分析师王涛表示，沪铜 从周三触及的51,880元的高位回落，表明其已重回1月2日以来的下跌趋势。短线或跌穿51,340元的支撑，并进一步跌向50,930元。
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新湖期货的廉正则对中线看法较为乐观，他预计在旺季需求和政策面偏多的支撑下，沪铜节后有望挑战53,000元上方的去年8月高位。
国家统计局数据显示，中国2013年精炼铜产量跳增13.6%至684万吨，因冶炼商扩大产能以满足国内不断增长的需求。其中12月精炼铜产量降至61.6万吨的三个月低位，较11月创下的纪录高位下降5.9%。
中国期市主要品种收盘信息：
交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手)
上期所 沪铜(cu) 1404 51,410 -0.48 248,850
黄金(au) 1406 244.40 -0.24 158,254
螺纹钢 (rb) 1405 3,463 1.26 1,367,838
橡胶 (ru) 1405 16,560 0.03 201,226
大商所 豆粕 (m) 1405 3,306 0.06 1,527,250
豆油 (y) 1405 6,660 -0.03 702,322
焦炭 (j) 1405 1,355 0.74 206,888
郑商所 白糖 (sr) 1405 4,467 -0.47 735,598
棉花 (cf) 1405 19,775 -0.28 77,336
中金所 沪深300(if) 1402 2,244.2 -0.27 72,540
注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
(发稿 丁琦；审校 曾祥进)