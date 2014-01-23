更正-全球金市：黄金跌至两周低点，投资者担心中国购金需求减弱

(更正：译文有误，首段末句应为“在南非铂金矿启动罢工计划之前，铂金从此前因罢工威胁而触及的两个半月高位回落”)
路透新加坡1月23日 - 黄金周四跌至近两周最低点，投资者等待美国数据提供有关美联储政策前景的更多线索。此外，在南非铂金矿启动罢工计划之前，铂金从此前因罢工威胁而触及的两个半月高位回落。
虽然股市走软，但黄金依然下跌，因交易商担忧全球最大黄金买入国--中国的需求放缓。黄金通常与股市呈反向关联。
周四出炉的数据显示，受产出和新订单等指数纷纷回落影响，汇丰中国1月制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下六个月最低水准。鉴于去年年中开始的“微刺激”举措效应减退，且政策面更注重改革和调结构，预计一季度宏观经济将延续偏弱格局。
“数据令一些市场人士担忧中国可能不会像去年那样大量买入黄金了。”香港的一位交易员说道，“如果中国经济放缓，奢侈品和可支配性支出料被削减。”
现货金 一度降至1月10日以来最低位1,231.36美元，随后扳回跌幅，0722GMT时大致持稳。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 截至周三的黄金持仓量减少1.20吨至795.85吨。
上海金交所99.99%纯金 升水持稳于约12美元。
1月初中国的黄金需求很强劲，因买家在农历新年前敲进。
分析师预计，中国的整体黄金需求今年可能放缓，因买家等待价格企稳。
“下周(美联储开会)，人们预期该央行将进一步缩减购债规模，所以很难做多黄金，”另一名交易商称。
现货铂金 自周一因南非罢工威胁而触及的两个半月高位回落。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1237.01 0.95 0.08
现货银 19.73 0 0
现货铂金 1440.7 -11.55 -0.8
现货钯金 740.8 -2.95 -0.4
COMEX期金 1237.1 -1.5 -0.12
COMEX期银 19.765 -0.074 -0.37
汇率
欧元/美元 1.3544
美元指数 81.197
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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(编译 高琦/王翔琼；审校 戴素萍)