中国金融：伦敦、新加坡RQFII境内投资规定明确，与香港基本相同--消息

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
路透香港1月27日 - 据消息人士周一透露，中国证监会已明确伦敦、新加坡人民币合格境外机构投资者（RQFII）的标准和要求，与香港现有的规则基本相同。这意味着伦敦、新加坡可投资内地金融市场的人民币产品，如“狮城债”等将有望很快推出。
规定明确，申请RQFII资格的需是境内基金、券商、商业银行、保险公司等伦敦、新加坡子公司，或注册地及主要经营地在伦敦、新加坡地区的金融机构。且需已在伦敦或新加坡的监管机构取得资产管理业务资格，同时已开展资产管理业务。
规定没有提出对RQFII投资范围和持股比例等相关要求，申请文件也较简便，同时提出，伦敦和新加坡RQFII申请者应通过其境内托管人向中国证监会递交申请文件。
2011年底推出的RQFII制度试点，中国证监会公布RQFII试点办法，为境外投资者开辟了进入境内资本市场的新渠道。2012年11月，RQFII投资额度增加到2700亿元人民币。2013年3月，RQFII试点扩大到香港地区金融机构，取消投资比例限制。允许台资金融机构以RQFII方式投资大陆资本市场。
去年10月，伦敦和新加坡分获800亿元、500亿元RQFII试点额度，获批RQFII资格的机构可以在此额度内发展人民币相关产品，以扩大伦敦及新加坡人民币产品池。（完） (记者 赵红梅/李姗姗; 审校 毕晓雯)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30