中国金融：伦敦、新加坡RQFII境内投资规定明确，与香港基本相同--消息

路透香港1月27日 - 据消息人士周一透露，中国证监会已明确伦敦、新加坡人民币合格境外机构投资者（RQFII）的标准和要求，与香港现有的规则基本相同。这意味着伦敦、新加坡可投资内地金融市场的人民币产品，如“狮城债”等将有望很快推出。

规定明确，申请RQFII资格的需是境内基金、券商、商业银行、保险公司等伦敦、新加坡子公司，或注册地及主要经营地在伦敦、新加坡地区的金融机构。且需已在伦敦或新加坡的监管机构取得资产管理业务资格，同时已开展资产管理业务。

规定没有提出对RQFII投资范围和持股比例等相关要求，申请文件也较简便，同时提出，伦敦和新加坡RQFII申请者应通过其境内托管人向中国证监会递交申请文件。

2011年底推出的RQFII制度试点，中国证监会公布RQFII试点办法，为境外投资者开辟了进入境内资本市场的新渠道。2012年11月，RQFII投资额度增加到2700亿元人民币。2013年3月，RQFII试点扩大到香港地区金融机构，取消投资比例限制。允许台资金融机构以RQFII方式投资大陆资本市场。