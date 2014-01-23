中国债市：IRS先降后升，短期跌幅偏大获利了结压力显现

路透上海1月23日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四先降后升，公开市场逆回购仍以逾千亿规模放水，节前资金面料无忧，加之最新PMI数据疲弱，早盘IRS仍有推低动作，尤其是长端，但由于短期内累计跌幅已偏大，获利了结压力显现随后止跌转升。
交易员指出，节前央行大力扶助资金面给予市场不小信心，利率互换对此反映也相当充分，短短数日一年期回购基准IRS跌幅已有20-30个基点(bp)，此时市场出现一定分歧亦属正常。
“有点上来了，早上PMI不太好，有人砸了一波五年的，后来就慢慢上来了，一年的从低点上了将近10个点。今天逆回购的量还可以，可能是有人担心节后逆回购到期量比较大，对资金面有影响。”上海一银行交易员称。
他并认为，目前的市场氛围已较去年下半年改善不少，如果春节长假后流动性状况好于预期，IRS应还有回落空间。
央行公开市场今日进行了1,200亿元人民币逆回购操作，期限21天，加上周二进行的2,550亿元七天和21天逆回购，本周公开市场净投放3,750亿元，为近一年来最大单周净投放。
受产出和新订单等指数纷纷回落影响，汇丰中国1月制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下六个月最低水准。鉴于去年年中开始的“微刺激”举措效应减退，且政策面更注重改革和调结构，预计一季度宏观经济将延续偏弱格局。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.9333/5.0473 4.8200/4.9000 4.9020/4.9820 4.9660/5.0540 4.9878/5.2211
上日 4.9640/5.0680 4.8103/4.8880 4.8870/4.9640 4.9563/5.0420 4.9822/5.2256
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变动 -0.0307/-0.0207 +0.0097/+0.0120 +0.0150/+0.0180 +0.0097/+0.0120 +0.0056/-0.0045
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年12月人民币IRS成交的名义本金总额为1,717.86亿元，较11月的2,657亿元减逾三成。(完)
(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)