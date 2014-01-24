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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 08:00 BJT

台湾货币市场：1月24日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月24日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期3,604.4亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

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(本提存期)

宽松因素：

--央行存单到期 5,600.05亿台币：(单位：亿台币)

1/27 3,968.30

1/28 1,600.75

1/29 31.00

--公债还本付息24亿台币

1/28 99甲2期4息 13.5000亿台币

1/28 102甲3期1息 10.5000亿台币

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--1/29：发行103/3期20年期公债，预计金额300亿台币，24日标售。

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。

--农历年关前资金偏紧。 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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