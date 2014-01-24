《香港报摘》--其他报纸重要消息1月24日

* 明报：

--恒隆地产 主席陈启宗表示，反贪短线对高档商场营运构成影响，但是待内地经济正常发展、市场适应打击贪腐后，长线他仍看好内地商场业务发展。恒隆更降低原本定位高档的渖阳市府广场档位，最终令收入保持增长。

--瑞安房地产 近年在中国发展迟缓，去年在内地销售仅排第46位，落后不少同业。再出马的新任主席罗康瑞表示，目前正全力重组瑞房，目标将内部回报率(IRR)提至20%。 * 星岛日报：

--米兰站 公布大股东出售股权的交易，与首名买家的磋商已告吹，但米兰站的大股东仍在与另一名买家磋商出售股权。

--中电 贷款100亿港元融资，汇丰为唯一牵头及簿记行，承贷50亿元一年期部份，息率为香港银行同业拆息(HIBOR)加75点子。 * 苹果日报：

--本地潮服零售商I.T 最新的经营表现有好转迹象。公司昨公布截至11月底止的第三季营运数据，香港区同店销售按年下跌3.4%，但跌幅已较中期业绩时的9.5%明显收窄。 * 东方日报：

--高纬环球大中华区评值及专业顾问部董事及主管张翘楚称，今年市场续由一手盘主导，当中约七成新供应集中新界区，料投资及换楼需求较弱，预期500万至近1,000万港元，及1,000万至3,000万港元的中上价楼，分别跌价约8%及10%。反观细价楼及豪宅，料楼价微跌约5%。 * 文汇报：

--上海石化 公布，预计截至去年底止的全年业绩与上年同期相比将扭亏为盈，按中国企业会计准则，归属于母公司股东净利润预计约为20亿元人民币。集团指，扭亏为盈主要因去年内地石油和化工行业运行总体平稳，市场供需基本稳定，产业结构调整继续深化。 * 大公报：

--美联物业估计，截至去年底，全港楼花（预售盘）、现楼，以及可随时动工兴建的单位，估计共达7.1万伙，虽然按季轻微回落1,000伙，但数字已连续3个季度企稳7万伙或以上水平，为该报告以来首见。(完)