《香港报摘》--经济日报1月24日

* 要闻版头条：

--阿里突买壳中信21 惹注资憧憬，伙云锋13亿购逾半股权，中信21料热炒。市场憧憬中信21成为阿里注入电子商务资产的上市公司壳，料股价今日势爆升。 * 其他： --前海昨进行第4次卖地，有7家企业5个投标人参与投标，该「T201-0080宗地」终由美国房地产企业兆华斯坦联同前海国际能源，以134亿元人民币投得。

--恒隆地产 董事长陈启宗表示，对香港楼价不乐观，但仍有卖楼机会，不排除年内推货尾单位。他又指，楼市辣招属「无办法中的办法」，但楼价平稳时要撤辣。

--早前有个别银行下调人民币定存息，渣打香港及信银国际昨则逆市加息，其中渣打3个月定存上调达55点子至2.75厘（100点子相等1厘）。信银1年期平均息率3.2厘，惟渣打是次上调只限3个月。(完)