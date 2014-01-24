《香港报摘》--信报1月24日

* 要闻版头条：

--政府锐意将152幅地皮改变规划作住宅用途，增加短中期房屋供应。当局昨天进一步披露该批地皮的分布地区，其中新界区占近百幅，可建约16.28万伙，占总数逾75%，元朗区占4.2万伙，属全港之冠；港岛区供应最少，只有1.64万伙。业界认为，新界区供应持续增加，若未能带动新界区的经济活动，可能令港岛与新界区楼价进一步两极化。 * 其他： --天地数码 于本月初易手后，拟改名为先丰服务集团，并由美国海豹突击队前成员Erik Prince出任主席。该公司计划在非洲大力拓展海陆空一条龙物流服务，主要客户包括在当地从事钻油、采矿和基建业务的中国国营企业。

--正进行产品转型的思捷环球 表示，截至去年12月底止的上半年财政年度已扭亏为盈，预期录得轻微盈利，但下半财务表现仍有不确定性。(完)