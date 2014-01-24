《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月24日

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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路透香港1月24日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较：（1美元=7.7584港元 ） 美股道琼工业指数 周四收低175.99点或1.07%，报16,197.35点。中国制造业数据令人失望，随后风险资产遭到抛售。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 162.720 -2.86 53773 12.624 -0.91 中国铝业 9.360 -1.06 72365 2.905 -0.18 中国移动 49.540 -1.69 245628 76.870 -0.17 中国人寿 43.490 -3.61 86675 22.494 -1.77 中石油 101.130 -3.08 67332 7.846 -1.06 中石化 80.310 -3.09 39463 6.231 -0.78 汇丰控股 54.900 -1.52 2294141 85.187 0.04 中电信 46.790 -2.48 24771 3.630 -0.82 中国联通 13.090 -3.89 160112 10.156 -1.02 兖州煤业 7.730 -4.21 59189 5.997 -2.01 华能国际 38.350 -0.21 10054 7.438 -1.09 南方航空 18.050 -3.58 12939 2.801 -0.68 东方航空 17.370 -3.12 5857 2.695 -1.63 中芯国际 4.900 2.08 81260 0.760 -2.52（完）
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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