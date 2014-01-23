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货币新闻 | 2014年 1月 23日 星期四 16:57 BJT

英国金融市场：英镑兑美元升至两年半高点，因升息预期提前

路透伦敦1月23日 - 英镑兑美元周四创下两年半高点，因市场愈发预期强劲的经济数据将推动英国央行提前升息。

英镑兑美元 升至1.6615美元，触发1.6605美元上方止损买单，触及2011年8月中以来高点。今年1月初英镑曾触及高点1.6605美元。

英镑隔夜银行间利率均值显示，英国货币市场正逐渐认为11个月内可能升息。本周稍早时的升息预期为一年内。

市场利率 反映，18个月内升息几率为60%。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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