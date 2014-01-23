英国金融市场：英镑兑美元升至两年半高点，因升息预期提前

永安期货：郑棉中长期看涨，尽管业界看空短期棉价

郑棉4月以来再现顺畅上涨形态，月底最后一个交易日则出现较大幅度的下跌。同期，在杭州召开的第八届中国棉花（纱）期货论坛上，业内人士比较一致地看空短期棉价。笔者认为，郑棉能否再创阶段性新高，还要看ICE期棉能否有效突破。