英国金融市场：英镑兑美元升至两年半高点，因升息预期提前

韩国已公布经济指标--2017/5/4
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
路透伦敦1月23日 - 英镑兑美元周四创下两年半高点，因市场愈发预期强劲的经济数据将推动英国央行提前升息。
英镑兑美元 升至1.6615美元，触发1.6605美元上方止损买单，触及2011年8月中以来高点。今年1月初英镑曾触及高点1.6605美元。
英镑隔夜银行间利率均值显示，英国货币市场正逐渐认为11个月内可能升息。本周稍早时的升息预期为一年内。
市场利率 反映，18个月内升息几率为60%。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% -- -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
郑棉4月以来再现顺畅上涨形态，月底最后一个交易日则出现较大幅度的下跌。同期，在杭州召开的第八届中国棉花（纱）期货论坛上，业内人士比较一致地看空短期棉价。笔者认为，郑棉能否再创阶段性新高，还要看ICE期棉能否有效突破。
路透伦敦5月3日 - 美国铝行业代表正与欧盟同业商谈，并致信英国首相特雷莎梅，敦促各方采取行动应对中国对该行业“高额的非法补贴”，认为这威胁到西方国家的工作机会。