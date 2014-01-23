《中国新债预测》农发行三期固息债收益率定位料偏低，年初配置力量较强

* 招标品种：农发行2014年第4-6期债
* 期限及金额上限：1/3/5年各50亿元
* 招标时间：周五(24日)10:00-11:00
* 预测区间：4.94%-5.05%；5.40%-5.46%；5.54%-5.64%
* 预测均值：4.98%；5.44%；5.60%
* 受访人数: 7位（银行、券商）
路透上海1月23日 - 中国农业发展银行周五将招标发行三期固息债。路透调查显示，新年伊始，机构配置热情浓厚，短线一级新债暖势有望延续，该三期债发行量偏小，料收益率定位仍将偏低，其中一年和三年短期品种需求应不错。
“从口行(进出口行)招标的情况来看，(新债)应该还是不错的，年初配置力量比较强，虽然最近几期一级半已经不赚钱了，但投资户不太在意。”北京一券商交易员称。
银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，一、三和五年期品种最新收益率分别为5.0141%、5.5624%和5.6941%。
早间进出口银行招标发行的年内首两期固息债收益率均低于预期。业内人士指出，春节将至，央行多管齐下稳定机构预期，市场资金面基本稳定，短期限新债仍受追捧。
明日招标发行的三期固息金融债，总量不超过150亿元，期限含一、三及五年期，为农发行今年第四至第六期金融债，其中三年期为2014年第一期债增发，五年期为第二期债增发。
上述三期债的具体发行条款如下：
第4期 第5期 第6期
--------------------------------------------------------------------------
招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息
(2014年第一期债券增发) (2014年第二期债券增发)
票面利率 -- 5.67% 5.78%
招标时间 1月24日10:00-11:00
招标方式 单一利率中标 单一价格中标 单一价格中标
(荷兰式) (荷兰式) (荷兰式)
缴款日/起息日 2月10日 2月10日/1月17日 2月11日/1月17日
发行期 1月27日-2月10日 1月27日-2月10日 1月27日-2月11日
上市日 2月12日 2月14日 2月17日
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.05% 0.10%
--------------------------------------------------------------------------(完)
(发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)