重温稿-《中国新债预测》农发行三期固息债收益率定位料偏低，年初配置力量较强

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
* 招标品种：农发行2014年第4-6期债
* 期限及金额上限：1/3/5年各50亿元
* 招标时间：周五(24日)10:00-11:00
* 预测区间：4.94%-5.05%；5.40%-5.46%；5.54%-5.64%
* 预测均值：4.98%；5.44%；5.60%
* 受访人数: 7位（银行、券商）
路透上海1月23日 - 中国农业发展银行周五将招标发行三期固息债。路透调查显示，新年伊始，机构配置热情浓厚，短线一级新债暖势有望延续，该三期债发行量偏小，料收益率定位仍将偏低，其中一年和三年短期品种需求应不错。
“从口行(进出口行)招标的情况来看，(新债)应该还是不错的，年初配置力量比较强，虽然最近几期一级半已经不赚钱了，但投资户不太在意。”北京一券商交易员称。
银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，一、三和五年期品种最新收益率分别为5.0141%、5.5624%和5.6941%。
早间进出口银行招标发行的年内首两期固息债收益率均低于预期。业内人士指出，春节将至，央行多管齐下稳定机构预期，市场资金面基本稳定，短期限新债仍受追捧。
明日招标发行的三期固息金融债，总量不超过150亿元，期限含一、三及五年期，为农发行今年第四至第六期金融债，其中三年期为2014年第一期债增发，五年期为第二期债增发。
上述三期债的具体发行条款如下：
第4期 第5期 第6期
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招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息
(2014年第一期债券增发) (2014年第二期债券增发)
票面利率 -- 5.67% 5.78%
招标时间 1月24日10:00-11:00
招标方式 单一利率中标 单一价格中标 单一价格中标
(荷兰式) (荷兰式) (荷兰式)
缴款日/起息日 2月10日 2月10日/1月17日 2月11日/1月17日
发行期 1月27日-2月10日 1月27日-2月10日 1月27日-2月11日
上市日 2月12日 2月14日 2月17日
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.05% 0.10%
--------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透上海4月24日 - 人民币兑美元即期周一早盘高开低走，中间价则反弹至波动区间顶部。交易员称，美元指数走弱提振人民币中间价，但客盘仍略偏购汇，导致市场价和中间价出现一定偏离；不过因市场对区间波动预期趋于一致，汇价波动日渐收窄。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *甘肃 4/18 5 3.57% 40 1.52 +39 7 3.77% 50 1.25 +48 青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32