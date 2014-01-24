《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月24日

*工商时报：

--高房价引发民怨，财政部对豪宅交易下重手。财政部公布去年度个人出售房屋财产交易所得标准，其中，台北市改采高级住宅及一般房屋分级课税；双北市售价逾8,000万台币、其他县市逾5,000万豪宅，若未举证买进成本，均按房屋实际收入的15%认列为售屋所得，并入综合所得税申报。

--财金部会已确定今年内推出首档公公(公股/公股)并。兆丰金控 的金融整并报告出炉后，财政部长张盛和指出，将由兆丰金出面完成首件公股金融机构整并案，且拟在今年内确定被合并的对象，〞一旦对象确定，将随即展开对该工会的沟通〞。

--大立光 第四季每股获利写下25.38台币历史新高，去年全年每股获利高达71.64台币，也创新高，优于市场预期。大立光执行长林恩平表示，1、2月营运将比去年同期好。法人则推估，第一季营收季减幅度只有两成多，换言之，第一季营收有机会较去年同期大增三成。

--大陆阿里巴巴集团旗下支付宝宣布与统一集团结盟，即日起统一阪急百货台北店将接受支付宝结帐，但此举被金管会指为〞违法〞。银行局副局长邱淑贞表示，支付宝是未经许可在台湾使用的支付工具，若在统一阪急付款，是违反电子票证发行管理条例，负责人有刑事责任。

*经济日报：

--台积电 董事长张忠谋疾呼开放国外人才来台湾工作，行政院长江宜桦农历年后将验收国发会提出的〞经济移民政策〞，国发会将提出三大建议，包括松绑薪资门槛、针对特殊专业人士给予双重国籍优惠、放宽课税级距等。

--台北市信义计画区内最后一块市府持有的大面积精华土地--A25，去年在采BOT（兴建、营运、移转）方式标售并流标后，昨日重新公告，改以设定地上权50年方式给厂商投资开发，权利金底价定在240亿台币，预定3月12日开标。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。