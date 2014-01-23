更新版 1-香港金融：外汇基金去年投资收入减少32%，将继续深化多元性投资部署

* 去年投资收入759亿港元，按年跌逾三成

* 股票组合及其他投资收入增长弥补债券亏损

* 投资回报率2.7%，低于五年平均水平

* 今年投资环境持续不稳定，深化多元投资部署 (新增更多细节)

路透香港1月23日 - 香港外汇基金2013年投资收入按年下跌32%，面对今年持续不稳定的金融投资环境，金管局表示，将继续深化多元性投资部署，希望能够提高外汇基金中长期回报。

香港金融管理局周四公布，外汇基金去年全年录得759亿港元的投资收入，投资回报率为2.7%，低于2012年的4.4%以及过去五年平均的3.5%。而2012年外汇基金录得投资收入1,116亿港元。

金管局总裁陈德霖称，去年最大贡献是股票组合，录得817亿港元的投资收入，其中港股与外地股票的收入分别是101亿港元及716亿港元。债券组合由于息率明显上升而录得191亿港元亏损，其他投资收益117亿港元，外汇收益16亿港元。

第四季外汇基金投资收入为254亿港元，较第三季547亿港元下跌54%。

展望2014年，陈德霖称，主导金融环境和资产市场发展的因素为美联储退市步伐和规模，以及全球利率市场对此作出反应。虽然美国经济正在复苏，但速度和持续性尚有不确定性。

而欧洲方面，几个深受欧债危机的国家经济已经停止收缩，但私人和政府负债水平以及失业率仍然高企，要解决这些问题仍然荆棘满途。

“随着美国逐步退出量宽政策以及利率正常化，国际资金有可能再次大幅度由新兴市场回流至美国，因此不排除会重现去年5、6月市场波动的风险。”他说。

他并称，面对2014年持续不稳定的金融投资环境，金管局会一如既往，小心谨慎地管理外汇基金，进一步加强美债投资的防御性部署，并继续深化多元性投资部署，希望能够提高外汇基金中长期回报。

外汇基金自2008年起建立长期增长组合，以分散至私募股权、房地产等流动性较低但作为多元化的投资。去年3月将新兴市场和人民币的债券与股票从长期增长组合拨至投资组合后，年底私募股权与房地产的资产市值合计为886亿港元。

不包括多元化投资的话，外汇基金的投资组合回报率为4.9%。

去年外汇基金的投资净收入为712亿港元，支付予财政储备的款项为368亿港元，累计盈余增加134亿港元至6,373亿港元。

去年末外汇基金资产总额为30,300亿港元，较2012年底增加2,489亿港元。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

参看相关细节，可点选网址(here)(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)