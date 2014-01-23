更新版 1-企业并购：联想斥资23亿美元购IBM伺服器业务，为中国科技企业最大收购

(新增细节和背景)

路透香港1月23日 - 全球最大个人电脑制造商--联想集团 周四公布，将斥资23亿美元收购IBM的低端X86伺服器硬件及相关维护服务业务，为中国科技企业历来金额最大的收购；公司将藉此扩展企业硬件市场。

联想集团的声明称，收购代价中九成为现金，其余一成将向IBM发行1.82亿股新股支付，相当于已发行股本约1.75%。

“收购将为本公司提供端对端服务，以服务企业客户，并探讨企业硬件市场的新增长领域。”联想表示，收购事项并能够与IBM建立伺服器以外（如贮存、网络、软件及服务）的资产及策略性关系。

声明称，X86伺服器业务2012年12月底的未经审核账面净值约为负6.44亿美元。而截至2013年3月底止12个期间（即联想最近期的财务报告期间）的除税后溢利为1.87亿美元，于截至2013年12月底止12月个月的除税后亏损则为2,640万美元。

联想集团这宗收购的出价，超过去年百度 以18.5亿美元收购网龙 旗下手机应用平台公司91无线网的规模。

这亦是联想集团继2004年底宣布以12.5亿美元向IBM收购个人电脑业务后(交易于翌年完成)，向IBM提出的另一宗大型收购。这宗交易有望帮助联想集团抵御个人电脑(PC)市场萎缩的冲击。

联想表示，预期对电脑能力的需求上升及全球企业开支增加将进一步推动x86伺服器市场增长。收购事项为公司创造机会，可即时扩大在此市场的规模及声誉，带来额外利润并符合其“防守与进攻”(Protect & Attack)的策略。

此外，联想亦相信收购事项为供应链管理的成本节约带来协同机会、降低业务的整体营运成本，从而产生额外成本节约的机会。

联想集团表示，此项交易仍须满足多项的条件，包括须取得美国外资委员会的批准；1976年《哈特—斯科特—罗迪诺反垄断改善法》的等待期届满或被终止（如有需要）；如有需要作出呈档，欧洲委员会及商务部颁布决定批准收购事项；及《加拿大竞争法》的批准；并无任何政府机构提出或威胁的待决索偿、讼案、诉讼或程序，挑战或寻求限制根据总资产购买协议拟进行的交易等。

联想集团今天暂停买卖，停牌前报10.32港元。公司已申请股份于周五恢复交易。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)