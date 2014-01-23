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亚洲 | 2014年 1月 23日 星期四 17:54 BJT

《全球汇市》瑞郎因政府收紧贷款政策而上扬，德法数据向好推升欧元

此前，汇丰/Markit周四联合公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，1月初值数据降至49.6，为去年7月以来最低水准，且是六个月来首次跌破荣枯线。上月终值为50.5。

不过，一家交易商淡化了该数据的重要性，称澳元下跌提供了买入机会，将重新涨回0.88美元。

新西兰元 跌0.5%至0.8269美元。

澳新货币跌势给对冲基金带来利好。对冲基金正押注随着美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债，澳新货币兑美元将会下跌。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3631 1.3546 +0.63 -0.83 1.3745

美元/日圆 104.33 104.51 -0.17 -0.92 105.30

欧元/日圆 142.22 141.55 +0.47 -1.67 144.63

美元/瑞郎 0.9033 0.9112 -0.87 +1.18 0.8928

英镑/美元 1.6594 1.6574 +0.12 +0.23 1.6556

美元/加元 1.1146 1.1083 +0.57 +4.95 1.0620

澳元/美元 0.8796 0.8851 -0.62 -1.31 0.8913

新西兰元/美元 0.8304 0.8308 -0.05 +1.19 0.8206

欧元/瑞郎 1.2314 1.2345 -0.25 +0.35 1.2271

欧元/英镑 0.8215 0.8172 +0.53 -0.99 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.7786 8.7837 -0.06 -0.78 8.8474

美元/挪威克朗 6.1243 6.1614 -0.60 +0.96 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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